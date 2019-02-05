Sri Lanka’nın bağımsızlığının 71’inci yılında 545 mahkum serbest

Sri Lanka’nın bağımsızlığının 71’inci yılı münasebetiyle devlet başkanlığı tarafından çıkarılan bir afla dün 545 mahkum serbest bırakıldı.
Sri Lanka’da 545 mahkum dün devlet başkanlığı tarafından çıkarılan bir afla ülkenin bağımsızlığının 71. yıldönemi münasebetiyle serbest bırakıldı. Cezaevi Dairesi Komiseri H.M.T.N. Upuldeniya, küçük suçlar için hapis cezasına çarptırılan 545 mahkumun, tutukluluk süresindeki davranışlarına bağlı olarak afla serbest bırakıldığını söyledi. Upuldeniya, başkent Kolombo ve Anuradhapura ile Kandy şehirleri dahil birçok şehirdeki hapishanelerde bulunan mahkumun serbest bırakıldığını bildirdi.
Sri Lanka’nın 71. Bağımsızlık Günü yüzlerce askeri birliğin katılımıyla başkent Kolombo’da büyük bir geçit töreniyle kutlandı.
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