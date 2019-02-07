Sri Lanka'nın Bağımsızlık Günü

Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71. yıl dönümü Trabzon'da kutlandı.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, kentteki bir otelde düzenlenen programda, Sri Lanka'nın 1948'de bağımsızlığını yeniden kazandığını söyledi.

Amza, Sri Lanka'nın bağımsızlığını ilanının ardından Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya başladığını belirterek, "İki ülke arasında var olan ilişkileri artırmak için yoğun bir çaba göstereceğim. Umarım Sri Lanka'ya güzel anılarla döneceğim." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Bağımsızlık noktasında ülkemizin kurtuluş mücadelesini örnek aldıklarını tarihten biliyoruz. Sri Lanka'nın İpek Yolu güzergahında olması nedeniyle Osmanlı döneminde Sri Lanka'da bir temsilcilik olduğunu da biliyoruz. Bugünkü ilişkinin temeli olması nedeniyle bu çok önemli. Bu ilişkilerin inşallah uzun yıllar devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu da salonda bulunanlara İngilizce ve Türkçe hitap etti.