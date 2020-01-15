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  4. ŞŞAL, 1. Gönüllülük Buluşmasına ev sahipliği yaptı

ŞŞAL, 1. Gönüllülük Buluşmasına ev sahipliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Yeşim Tekstil, Sosyal Ben Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ile başlatılan “Önce İnsan-Gönülden Yapılan İşleri Nesillerdir Destekliyoruz” projesi kapsamında Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileri, çeşitli STK temsilcileriyle 1.

Yeşim Tekstil, Sosyal Ben Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ile başlatılan “Önce İnsan-Gönülden Yapılan İşleri Nesillerdir Destekliyoruz” projesi kapsamında Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileri, çeşitli STK temsilcileriyle 1. Gönüllülük Buluşması kapsamında bir araya geldi.
Geçtiğimiz aralık ayında lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırma maksadıyla Yeşim Tekstil, Sosyal Ben Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ile örnek birçalışmaya imza atılmış ve “Önce İnsan-Gönülden Yapılan İşleri Nesillerdir Destekliyoruz” projesi hayata geçirilmişti. “1. Gönüllülük Buluşması” adıyla Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde organize edilen ve gelenekselleşmesi hedeflenen programın açılışında konuşan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü, söz konusu çalışma için son derece heyecanlı olduklarını ve çalışmaya destek veren tüm STK’lara teşekkür ettiğini ifade ederek, “Bu projenin sadece okulumuza değil ilimize ve hatta ülkemize değer katacağına inanıyoruz. Bizler istiyoruz ki, iyiliği herkese bulaştırarak, daha iyi bir toplum ve daha güzel bir dünya oluşturalım. Öğrencilerimin gözlerine baktığımda ben bunu başarabileceğimizi çok net görüyorum ve onlara güveniyorum. Ancak, sizlerin desteği bizim için çok değerli. Sizlerle çok daha güçlüyüz” dedi.
Ünlü’nün ardından söz alan Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur da 2020 yılına Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’ndeki güzel bir proje ile başladıklarını hatırlatarak, “Üç kurumun iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu projeyi son derece önemsiyoruz. Bu yıl aynı zamanda okulumuzun hayat bulmasını sağlayan merhum Şükrü Şankaya’nın vefatının 15. yıl dönümü. O her zaman insana değer veren, “Önce insan” diyen ve yaptığı hayır işleriyle anılan bir kişiydi. Biz de Yeşim Tekstil olarak onun yaptığı tüm hayırları ve yardımları vefatından sonra daha kurumsal bir çerçevede devam ettirme maksadıyla yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla uzun yıllar bu çalışmaların takipçisiyiz” diye konuştu.
Sosyal Ben Akademi Proje Danışmanı Tuba Şeremetli de gönüllülüğün öğrenilmesi ve sürdürülebilir bir kavram haline gelebilmesi için okulda ve okul dışında dönem başından bu yana çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Gönüllülük denen kavramın ancak öğretildiği takdirde bir sorumluluk ve hayat boyu devam eden bir davranış hâline geldiğinin altını çizen Şeremetli, projenin gönüllülük eğitimi kapsamında çalıştıkları 30 öğrenciyle sınırlı kalmaması ve tüm okula yayılması adına söz konusu buluşmayı organize ettiklerini sözlerine ekledi.
Açılış konuşmalarının ardından programa katılan TEMA Vakfı Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar, HETADER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elif Güler Kazancı, TEV Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan ve BUİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyda Şençayır kurumlarını temsilen birer konuşma yaparak, yürüttükleri çalışmalar hakkında öğrencileri bilgilendi. Okul Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü’nün STK temsilcilerine katılım sertifikası takdim etmesinin ardından programa ara verildi. Ara sonrası yeniden bir araya gelen öğrenciler, atölye çalışmalarına katılarak organizasyonda yerini alan STK’ların çalışmaları ve yürüttüğü projeler hakkında detaylı bilgi alma şansı buldu. Çalışma kapsamında öğrencilere yönelik özel uygulamalar da gerçekleştirildi.

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