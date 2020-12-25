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SsangYong iflas etti! SsangYong sahiplerini bu iflas etkileyecek mi?

25.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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SsangYong iflas etti! SsangYong sahiplerini bu iflas etkileyecek mi?

SsangYong iflas etti! Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, 55 milyon dolarlık kredi borcu sebebiyle iflas başvurusunda bulundu. Marka 10 yıl önce iflasın eşiğinden dönmüştü ancak sıkıntıların ardı arkası kesilmedi!

SsangYong iflas ettİ haberleri basına bomba gibi düştü. Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong , bundan 10 yıl önce de mali sıkıntılar içindeydi. Hintli Mahindra’nın SsangYong’un yüzde 75’ini satın alarak iflastan kurtan kurtarmıştı. Ancak yapılan bu müdahale de işe yaramadı.

SSANGYOUNG İFLAS ETTİ!

Şirketten yapılan ve yabancı finans kuruluşları ile geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığı ortaya çıktı. Şirket yetkilileri açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“İçinde bulunduğumuz süreçten çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz.” SsangYong sahipleri bu iflastan etkilenecek mi? Şuan bu soruya net bir açıklama gelmedi.

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