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  4. Sarp Sınır Kapısı’nda yakalandı! Tam 5 bin 450 adet su kaplumbağası...

Sarp Sınır Kapısı’nda yakalandı! Tam 5 bin 450 adet su kaplumbağası...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Gürcistan’dan Türkiye’ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı’nda en konuldu.

Sarp Sınır Kapısı’nda yakalandı! Tam 5 bin 450 adet su kaplumbağası...

Alınan bilgiye göre, Gürcistan’dan Türkiye’ye Sarp Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak üzere olan Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki otomobil şoförün şüpheli hareketleri üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi.

Araçta belirlenen yerlerde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Istihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı kontrol sonrası aracın kapı içlerinde gizlenmiş vaziyette toplam 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı. Konuyla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl yine Sarp Sınır Kapısı’nda 5 bin adetin üzerinde su kaplumbağası ele geçirilmişti.

Sarp Sınır Kapısı’ndan 5 bin 450 adet su kaplumbağasını Türkiye’ye böyle geçirmeye çalışmış

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Sarp Sınır Kapısı su kaplumbağası

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