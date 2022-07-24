SSB Başkanı Demir "Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağız" diyerek duyurdu: TSK'ya teslim edildi! İşte öne çıkan özellikleri

Türkiye Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından Sinop sahasında testleri yapılan Sungur füzesine ait görüntüleri yayımladı. Demir, "Portatif hava savunma füze sistemimiz Sungur, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde. İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan Sungur silah sisteminin ilk kafilesini, TSK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLERE SAHİP! İŞTE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Demir, Sungur silah sisteminin muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunduğunu ve aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı özelliği ile öne çıktığını da sözlerine ekledi.

"ARTIK YURT DIŞINA BAĞIMLI KALMAYACAĞIZ"

İsmail Demir konuyla ilgili bir sonraki paylaşımında ise "Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

1️⃣Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde!



İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun!@roketsan pic.twitter.com/6yipDQvuAV — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 24, 2022



