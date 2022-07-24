HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SSB Başkanı Demir "Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağız" diyerek duyurdu: TSK'ya teslim edildi! İşte öne çıkan özellikleri

SSB Başkanı Demir "Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağız" diyerek duyurdu: TSK'ya teslim edildi! İşte öne çıkan özellikleri

24.07.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sungur füzesinin omuz versiyonunun Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) tesliminin yapıldığını açıkladı. Demir paylaşımında "Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum." Öte yandan Demir, omuzdan atılan Sungur füzesinin muadillerine göre öne çıkan özelliklerini de belirtti. İşte detaylar...

SSB Başkanı Demir "Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağız" diyerek duyurdu: TSK'ya teslim edildi! İşte öne çıkan özellikleri

Türkiye Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından Sinop sahasında testleri yapılan Sungur füzesine ait görüntüleri yayımladı. Demir, "Portatif hava savunma füze sistemimiz Sungur, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde. İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan Sungur silah sisteminin ilk kafilesini, TSK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AW674589_01

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLERE SAHİP! İŞTE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Demir, Sungur silah sisteminin muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunduğunu ve aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı özelliği ile öne çıktığını da sözlerine ekledi.

AW674589_02

"ARTIK YURT DIŞINA BAĞIMLI KALMAYACAĞIZ"

İsmail Demir konuyla ilgili bir sonraki paylaşımında ise "Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençleri geri çevirmedi! Binali Yıldırım'dan yeni türkü performansıGençleri geri çevirmedi! Binali Yıldırım'dan yeni türkü performansı
CHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözlerCHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!
Anahtar Kelimeler:
ismail demir savunma sanayi başkanlığı türk silahlı kuvvetleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?

Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

Türkiye bu olayı konuşuyor! Çöp evde çocuk bulundu! 1 yıl boyunca...

Astsubay feci şekilde can verdi! Annesinin feryadı yürek dağladı

Astsubay feci şekilde can verdi! Annesinin feryadı yürek dağladı

Cinsel ilişki için anlaştılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Cinsel ilişki için anlaştılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

İlginizi Çekebilir

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.