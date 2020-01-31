SSB ve OSTİM işbirliği protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, SSB ve OSTİM arasında imzalanan iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı (SSB) İsmail Demir, Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölge Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen ’Savunma Sanayi Başkanlığı ve OSTİM İşbirliği’ protokolü imza törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Demir, protokol olsa da olmasa da OSTİM ile yakın bir işbirliğinin devam ettiğini kaydetti.

Savunma Sanayi Başkanlığı ve OSTİM arasında İmzalanan protokol ile Ostim’de bir irtibat ofisi açılacağını ifade eden Demir, "Burada açacağımız irtibat ofisimizle beraber daha yakın bir çalışma ortamı oluşturulacak. Burada bir sanayi bölgesi yapısının da ötesine geçmiş bir yapılanma var. Bir taraftan üniversite, teknopark, sanayicilerimiz bu bağlamda çok daha etkin ve sinerji oluşturabilecek bir yapıya doğru gitmiş OSTİM, firmaların tasarım, üretim ve entegrasyon kabiliyetlerini değerlendirmek, farkındalığı sağlamak, hatta sürekli olarak vurgulamak istediğim sanayi ekosistemimizin toptan belirli bir yere, belirli bir seviyeye ulaşması ve çok disiplinli alanlara hizmet veren yetkinlikteki şirketlerimiz olması önemli, çünkü; teknolojik altyapı ve yetkinlikler sadece savunma alanına hizmet verecek şekilde olmaz. Belirli bir altyapı ve kabiliyet mevcut ise sanayimizin diğer sektörlerine de değerli katkılarda bulunabilirler. Bu açıdan model oluşturulma yönüyle de sahada olmamızın önemini vurgulamak istiyoruz" dedi.

- Yerlileştirmede derine inilecek

Bütün sektörlerde yerli üretim ve milli tasarımların olmasını istediklerini belirten Demir, "Bizim ısrarla vurgulamak istediğimiz konu, modelin doğru konulması, herkesin kendi inisiyatifine bırakılmış bir yapının çokta netice vermediği görüldü. Savunma sanayinde uygulanan modellerin analiz edilmesi, artılarının, başarılı yönlerinin uygulanması, varsa eksiklerinin tartışılıp giderilmesi ve yeni modeller oluşturulması önem taşıyor. Burada yapacağımız sıkı işbirliği ve yakın çalışma ortamıyla birlikte savunma sanayimizde projelerimizin sayısı ve çeşitliliği artacak. Bir dizi alt sistem, alt ürünle ilgili çeşitli kabiliyetlerin farkındalığı sağlanarak yerlileştirme faaliyetlerimizde daha da derine inip, yerlilik oranlarımızın çok daha yukarılara taşınması sağlanmış olacak" diye konuştu.

- Benzer modeller farklı sektör, şehir ve kümelere uygulanmak isteniyor

OSTİM gibi diğer Organize Sanayi Bölgelerinin de katkılarını ihmal etmediklerinin altını çizen Demir, "Burada OSTİM’e bir pozitif ayrımcılık yaparken, bütün sanayicilerimize kapımızın, kalbimizin açık olduğunu, Türkiye’nin bütün kabiliyetlerinin sahada kullanılması gerektiğini ve bu şekilde ivmelenmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. Buradaki faaliyetlerimiz bir model olsun. Başarı taklit edilmeli, diğer sektörlere, bölgelere, kümelenmelere ve illere de benzer modelleri inşallah uygularız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın arasında "SSB ve OSTİM İşbirliği Protokolü" imzalandı.

