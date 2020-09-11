SSB, Veri Kovanı Veri Etiketleme Platformu'nu hizmete açacak

SSB'den yapılan açıklamaya göre, kısa süre sonra hizmete açılması planlanan Veri Kovanı Veri Etiketleme Platformu için aday etiketleyici başvuruları başladı. Platformla savunma sanayisi başta olmak üzere, yapay zeka projelerinde ihtiyaç duyulan etiketlenmiş verilerin kitle kaynaklı olarak elde edilmesi, etiketlenmiş veri setlerinin tek bir kaynakta toplanarak, kendi başına veri merkezlerinin oluşmasının önlenmesi, projelerde zaman ve iş gücü verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Yapay zeka projelerinde ham görüntü ya da metin verileri tek başlarına bir anlam ifade etmiyor. Bu verilerin değer oluşturabilmesi için yapay zeka algoritmaları tarafından kullanılabilecek şekilde etiketlenmiş olmaları gerekiyor. Etiketlenen verilerin miktarının ve doğruluğunun artırılması, geliştirilen yapay zeka projesinin başarılarını doğrudan etkiliyor.

Veri Kovanı Veri Etiketleme Platformu'nda kişiler, veri etiketleme yaparak Cumhurbaşkanlığı SSB'nin yapay zeka çalışmalarına dahil olacak. Etiketleme yapmak isteyen her vatandaşın öncelikle "verikovani.ssb.gov.tr" adresinden ön başvuru formunu doldurarak aday etiketleyici başvurusunda bulunması gerekiyor. Değerlendirme sürecinin ardından platform üzerinden alınacak eğitim ve testleri başarıyla geçen kişiler onaylanarak Veri Kovanı bünyesinde etiketlemeye başlayacak.