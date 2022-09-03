SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov'a son veda! Akın ettiler

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır ve uzun bir hastalıktan sonra hayatını kaybeden Gorbaçov’un naaşı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kremlin'in görüş alanındaki Sendikalar Evi Sütun Salonu'nda halka açık bir uğurlamayla gerçekleşen cenaze töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olmayışı ise dikkatleri çekti.
Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı 91 yaşındaki Mihail Gorbaçov, ağır ve uzun bir hastalıktan sonra hayatını kaybetmişti. Salı günü Gorbaçov için gerçekleştirilen veda töreni, bugün başkent Moskova'da başladı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum