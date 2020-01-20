SSD'lerin Kullanım Ömrünü Uzatacak 6 İpucu

Depolama alanlarının gerek şirketler gerekse de kullanıcılar için önemli bir konu olduğu biliniyor. Gelişen teknolojiyle birlikte sabit diskler yerine SSD sürücüler daha çok tercih ediliyor. Yüksek performans sağlayan SSD’lerin ömrü ise kullanıcıların yanlış kullanımları ya da gerekli tedbirleri almamasından dolayı kısalıyor.

Günal’a göre, SSD'lerin ömrünü uzatmak için kullanıcıların uygulaması gereken 6 yol bulunuyor.

1.Windows'da disk belleği dosyalarını ayarlayın. Windows'daki sanal bellek, swap dolayısıyla SSD diski kendi uzantısı gibi görerek diskinizin yoğun bir şekilde yazılmasına neden olabilir ve bu da SSD performansını ve ömrünü azaltabilir. Bunun için swap sayfa dosyasını SSD'nizden farklı bir diske, örneğin sabit disk sürücüsüne taşımayı deneyin.

2.Windows sistemindeki hazırda beklet modunu kapatın. Hazırda bekletme işlemi diskte büyük miktarda yazma kapasitesi kullanır, işlevi devre dışı bırakmak SSD ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

3.SSD'nizde birleştirme komutunu çalıştırmayın. SSD'ler, verileri blok olarak kaydeder ve dağınık olsun ya da olmasın, sürücünün herhangi bir yerindeki blokları okuyabilir. Bu nedenle, birleştirmeyi çalıştırmak gerekli olmadığından ve süreçte diskin ağır okuma, yazma eylemi gerçekleşmesine neden olacağından SSD'nin ömrünü kısaltacaktır.