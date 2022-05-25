HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SSL ne demek? SSL (Güvenli Giriş Katmanı) ne işe yarar?

SSL ne demek? SSL (Güvenli Giriş Katmanı) ne işe yarar?

25.05.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSL, internet ortamında en sık karşılaşılan kavramlardan biridir. Genellikle de alışveriş sitelerinde görülür. Bir internet tarayıcısı ile sunucusu arasındaki şifreli ve kimliği doğrulanmış bir şekilde bağlantı kuran güvenlik yöntemi olarak özetlenen SSL, kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde korunmasını sağlar. Her web sitesinin bir SSL sertifikası kullanması gerekir. SSL sertifikalarının kullanımı için belli bir sürenin aşılmaması gerekir. SSL açılımı nedir?

SSL ne demek? SSL (Güvenli Giriş Katmanı) ne işe yarar?

Teknolojiyle birlikte gelişen internetin beraberinde güvenlik de önem kazanmıştır. Hem kullanıcının hem de sitenin güvenliği SSL ile sağlanır. SSL ne demektir? SSL açılımı nedir?

SSL Ne Demek?

SSL, internet bağlantılarının güvenliğini sağlayan ve siber suçluların aktarılan bilgileri ele geçirmesini, değiştirmesini engelleyen bir sistemdir.

Tarayıcılardaki adres çubuğunda yani URL kısmının yanında yer alan asma kilit işareti varsa bu, o sitenin SSL sertifikası ile korunduğunu belirten bir işarettir.

SSL, kullanıcılar tarafından aktarılan, web siteleri tarafından sağlanan ya da her ikisi arasında paylaşılan verilerin başkaları tarafından hiçbir şekilde okunamamasını sağlar. Aktarılan verilerin karmaşık hale gelmesini sağlamak için şifreleme yöntemleri kullanır. Böylece hacker'lar bağlantı üzerinden aktarılan verileri okuyamaz.

Yaklaşık 25 yıldır kullanılan SSL pek çok güncelleme aldı. Bu güncellemelerin hepsinin nedeni belli bir süre sonra sistemde yaşanan güvenlik sorunlarıdır. En son versiyonda TLS ismini alan SSL’nin bu sürümü hala kullanılıyor. Fakat TLS olarak değil hala SSL olarak biliniyor. Yani sistemin yeni sürümleri çıksa bile hala eski adı ve kısaltmasıyla kullanılıyor.

İstek durduruldu SSL TLS güvenli kanalı oluşturulamadı: SSL / TLS hatası çözümü nedir?İstek durduruldu SSL TLS güvenli kanalı oluşturulamadı: SSL / TLS hatası çözümü nedir?

SSL Açılımı Nedir?

Bir web sitesi ile paylaştığımız isim, adres, kredi kartı numarası, telefon numarası, kimlik numarası gibi hassas bilgilerin korunmasını sağlamak için kullanılan SSL açılımı Secure Socket Layer yani Türkçe anlamıyla Güvenli Giriş Katmanı’dır.

Web siteleri; kullanıcılarının oturum açarken ya da alışveriş yaparken girdikleri kart numarası, kullanıcı adı ve şifre gibi kişisel bilgileri veri gizliliği kanunları kapsamında korumak zorundadır. SSL sertifikaları bu bilgilerin gizli kalmasını ve korunmasını sağlar.

SSL pinning nedir? SSL pinning ne işe yarar?SSL pinning nedir? SSL pinning ne işe yarar?

Siteler kullanıcılarına gerçekten güvenli olduklarına ve özel bilgilerin tamamını SSL ile koruduklarına dair güvence vermelidir.

Milyonlarca web sitesinde kullanılan SSL’in düzgün çalışabilmesi için sunucunun sağladığı private key adında bir anahtar ve istemci tarafında yer alacak bir public key isimli sertifika gerekmektedir. Standart bir algoritma olan SSL, bugün milyonlarca web sitesinde kullanılmaktadır.

SSL sertifikasının web sitesine yüklenmesiyle, marka ya da sunulan hizmetlerin güvenilir olduğuna yönelik kullanıcılara güvence verilmektedir. Bu sayede daha fazla kullanıcıya erişim sağlanabilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçabiliyor! İki yolcuya kadar "tamam" diyorUçabiliyor! İki yolcuya kadar "tamam" diyor
'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki
Türkiye’de Anadolu leoparı tekrar görünmeye başladı!Türkiye’de Anadolu leoparı tekrar görünmeye başladı!
Anahtar Kelimeler:
internet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı

Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Katliamın kurbanı oldu! Öldürülmeden saniyeler önce...

Katliamın kurbanı oldu! Öldürülmeden saniyeler önce...

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.