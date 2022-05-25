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SSL sertifikası nedir? SSL sertifikası neden gerekli, nasıl alınır?

25.05.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSL sertifikası, herhangi bir web sitesine girdiğiniz birçok kişisel bilgiyi korumaya yarayan bir güvenlik sistemidir. Bu dijital sertifika, bir web sitesine üye olduğunuzda girdiğiniz şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin, alışveriş yaparken girdiğiniz banka veya kredi kartı bilgilerinin başkaları tarafından ele geçirilmesini engeller. Kısacası web sitelerine ziyaretçilerin güvenini artırmaya yarar. Açılımı güvenli yuva katmanı olan SSL sertifikası nedir? SSL sertifikası nasıl alınır?

SSL sertifikası nedir? SSL sertifikası neden gerekli, nasıl alınır?

İçindekiler

  • SSL Sertifikası Nedir?
  • SSL Sertifikası Neden Gerekli?
  • SSL Sertifikası Ne İşe Yarar?
  • SSL Sertifikası Nasıl Alınır?

Günümüzde e-ticaret sitelerinin ve ödeme işleminin yapıldığı her sitenin kullanıcı verilerini koruması son derece önem kazanmıştır. SSL sertifikası güçlü şifreleme yeteneğine sahiptir. Bu sertifikayı edinerek hem işletmenizin güvenlik ihtiyacını hem de kullanıcıların güvenini kazanıp, daha fazla müşteriye erişebilirsiniz.

SSL Sertifikası Nedir?

SSL müşterilerin internet üzerindeki bilgilerini koruyan bir kasa olarak tasvir edilebilir. SSL sertifikası aldığınız zaman sunucunuza yüklenen özel anahtar, web sitenizin sertifikasyon haritasının oluşmasını sağlar.

Standart bir SSL sertifikasının parçası olan alan adı doğrulama sertifikası yani DV sertifikası ve ortak anahtar, web sitenizin sahip olduğu sunucuya yüklenir. Bu sayede sitenizi ziyaret eden kişilerin verileri şifrelenir. Veri akışı gerçekleştiği esnada veriler, SSL sertifikası sayesinde şifrelenir. Bu sayede güvenlik sağlanmış olur. Bu şifreleri yalnızca sunucuya yüklenen özel anahtar açabilir.

SSL ne demek? SSL açılımı nedir?SSL ne demek? SSL açılımı nedir?

SSL Sertifikası Neden Gerekli?

SSL sertifikası, kullanıcıların internet sitelerinde güvenle dolaşmasını ve alışveriş yapmasını sağlayan bir unsurdur. Özellikle e-ticaret sitelerinde koruyucu bir etken olan SSL sertifikası, özel bilgilerin korunmasını sağlar.

İnternet sitelerine girilen her bilgi, ardında bir elektronik iz bırakır. Kötü niyetli kişiler bu izleri ele geçirerek dolandırıcılıktan bilgileri kullanarak alışveriş yapmaya kadar her türlü işlemi yapabilir. SSL sertifikası, bu işlemlerin yapılmasını engellemek amacıyla bir güvenlik duvarı rolü üstlenir. Bu işlevinden dolayı SSL sertifikası, tüm web sitelerinde gereklidir.

Bloglar da dahil olmak üzere bütün internet sitelerinde sertifikanın olması gerekmektedir. SSL, internet sitelerini özel şifreleme duvarıyla korur ve saldırılardan uzak tutar.

SSL Sertifikası Ne İşe Yarar?

SSL sertifikasında sertifika sahibi olan kurumun unvanı, açık anahtarı, sertifikanın seri numarası ve son kullanma tarihi yer alır. Ayrıca sertifika veren kurumun elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak sunduğu hizmete dair bir elektronik imzası da sertifikada yer almak zorundadır. Bir web sitesinin güvenilir olduğunu kanıtlaması için SSL sertifikasına ihtiyaç duyulmaktadır.

SSL sertifikası belli bir ücret karşılığı hizmet sağlayıcılarından alınabilmektedir. Aynı zamanda hosting firmaları bazı durumlarda SSL sertifikasını ücretsiz olarak vermektedir. SSL sertifikası satışı yapan, kurulumunu sağlayan pek çok firma vardır. Bu firmalara internet üzerinden ulaşılması mümkündür.

SSL Sertifikası Nasıl Alınır?

SSL sertifikasını uzmanlaşmış, hosting hizmeti veren deneyimli ve kaliteli firmalardan almak gerekir. İnternette araştırma yaparak çeşitli web sitelerindeki iletişim kanallarından bu firmalara ulaşıp, uzaktan SSL sertifika alma işlemi tamamlanabileceği gibi aynı zamanda firmanın adresine gidip, bilgisayarınız üzerinden SSL sertifikasını orada anında da alabilirsiniz.

SSL sertifikası kurulumu için yapılması gerekenler şunlardır:

  • İlk olarak SSL sertifikasını almanız gerekmektedir.
  • Bu adım tamamlandıktan sonra sertifika imzalama talebi yani CSR oluşturulmalıdır.
  • CSR oluşturma işlemi ile hem sertifikanın kullanılacağı sunucu hem de SSL sertifikasını atanacağı alan adları tanımlanır.
  • SSL sertifikası kurulumu son derece basittir. Yetkili firmalardan aldığınız sertifikayı web sitenizin kontrol panelinden hızlıca aktive edebilirsiniz.
  • Sertifikayı kurduktan sonra, nasıl doğrulama yapacağınız, nasıl aktive edeceğiniz konusunda yönlendirmeler yetkili kişiler tarafından yapılır. İnternet üzerinden videolar izleyerek de adımları tamamlayabilirsiniz.
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