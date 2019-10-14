St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti.

Enver Cenk \u015eahin'le ilgili skandal karar... Bundesliga 2 ekibi St. Pauli, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'na y\u00f6nelik yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mdan dolay\u0131 Enver Cenk \u015eahin'in s\u00f6zle\u015fmesini feshetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\n\nAYRINTILAR B\u0130RAZDANPARTNER Bu besinleri asla a\u00e7 karn\u0131na t\u00fcketmeyin!\u0130lkay ve Emre Can'dan "Asker selam\u0131" a\u00e7\u0131klamas\u0131Bel\u00e7ika 8'de 8 yapt\u0131
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