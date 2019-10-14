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St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti

FUTBOL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti.

Enver Cenk Şahin'le ilgili skandal karar... Bundesliga 2 ekibi St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptığı paylaşımdan dolayı Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Enver Cenk Şahin st pauli Barış Pınarı Harekatı

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