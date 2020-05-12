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Korona tedavisi için hastaneye yattılar yangında öldüler

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir kısmı koronavirüs hastalarının tedavisine ayrılan bir hastanenin acil servis bölümünde çıkan yangında beş kişi hayatını kaybetti.

Korona tedavisi için hastaneye yattılar yangında öldüler

St. Petersburg’un kuzeyinde yer alan Vıborskiy bölgesindeki Svyatiy Georgiy Hastanesi’nin acil servis bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle beş hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Svyatiy Georgiy, St. Petersburg’un tamamen enfeksiyon hastalıklarına ayrılmış ilk hastanelerinden birisi. Söz konusu hastanede koronavirüs hastaları da tedavi görüyor.

Yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma başlatılmış durumda. Rusya Soruşturma Komitesi’nin ‘ölüme sebebiyet verme ve ihmal’ maddeleri üstünden soruşturmayı yürüteceği açıklandı.

Hastanenin acil servis bölümünde çıkan yangının 10 metrekarelik bir alana yayıldığı, 06.22’de olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 06.55’te yangını kontrol altına aldıkları, 09.40’da ise yangının tamamen söndürdükleri belirtiliyor.

Rus basınında, yangında hayatını kaybeden hastalardan beşinin de koronavirüs tedavisi gördüklerine dair haberlere yer veriliyor. Ayrıca yangının suni solunum cihazına aşırı yüklenmeden dolayı çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Ancak bunların hiçbiri resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

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