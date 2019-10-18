“Stabil kripto parada riskler giderilmeli”

BERLİN (AA) - Dünyanın gelişmiş yedi ülkesinin (G7) stabil kripto para birimlerini inceleyen görev grubu, Facebook'un Libra'sı gibi stabil kripto para birimlerinin rekabet, finansal istikrar ve para politikaları için zorluk oluşturacağını belirterek, yasal risk ve endişeler giderilmeden piyasaya sürülmemesini tavsiye etti.

Fransa, ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 Grubu’nda Libra gibi stabil kripto para birimlerinin küresel etkisini incelemek için oluşturulan görev grubu raporunu yayınladı.

Raporda, fiyat istikrarı özelliğine sahip stabil kripto paraların geniş ölçekte piyasaya sürüldüğünde küresel para sistemini ve finansal istikrarı tehdit edebileceği belirtilerek, kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadeleyi baltalayabileceği kaydedildi.

Gelişmekte olan söz konusu para birimlerinin siber güvenlik, vergi ve özel hayatla ilgili sorunları gidermede uluslararası çabalara da zarar verebileceğinin ifade edildiği raporda, Libra gibi herhangi küresel bir stabil kripto para projesinin yasal, denetim zorlukları ve riskleri giderene kadar faaliyete geçmemesi tavsiye edildi.