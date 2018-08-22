"Stada 'Atatürk' isminin verilmesi bizi onurlandıracaktır"

Karaman'ın Ermenek İlçesi Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, ilçede yapımı sona eren stadyumun isminin değiştirildiği iddiasına ilişkin, "Sayın Lütfi Elvan'ın bilgisi dışında gelişen bu tartışmayı Sayın Elvan da haberlerden öğrenmiş ve kendisi bizi aramıştır. Sayın Genel Başkan Yardımcısı konunun bir tartışma meselesi olmasını istememiş ve 'stada ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin verilmesi bizi onurlandıracaktır' demiştir." dedi.
Ermenek Belediye Başkanı Sözkesen, yaptığı yazılı açıklamada, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan şehir stadyumunun ismi ile ilgili bazı internet sitelerinde yapılan haberler ve sosyal medyada asılsız iddiaların yer bulduğunu belirtti.
Stada önce Atatürk isminin verildiği, sonradan ismin değiştirildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu vurgulayan Sözkesen, şunları kaydetti:
"Stadyumumuzun ismine yönelik halkımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda ilçemizin evladı olan Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Lütfi Elvan'ın ismi ön plana çıkmıştır. Sayın Elvan'ın bilgisi dışında gelişen bu tartışmayı Sayın Elvan da haberlerden öğrenmiş ve kendisi bizi aramıştır. Sayın Genel Başkan Yardımcısı konunun bir tartışma meselesi olmasını istememiş ve 'stada ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin verilmesi bizi onurlandıracaktır' demiştir. Atatürk, sadece bir kesimin değil hepimizin ortak değeridir. Bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmak da doğru değildir."
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