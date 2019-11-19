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Stadia - Google'ın oyun platformu hizmete girdi: Oyuncular gecikmeden şikayetçi

19.11.2019 16:35 | Son Güncelleme

Google'ın yeni video oyun platformu Stadia, bugün itibarıyla hizmete girdi. Oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynamayı vadeden sistem, internet üzerinden dizi-film izleme platformları gibi çalışıyor. Ancak sistemde oyun oynayan kişiler, gecikmelerin yaşandığını dile getirdi.

Stadia - Google'ın oyun platformu hizmete girdi: Oyuncular gecikmeden şikayetçi

Google'ın yeni video oyun platformu Stadia, bugün itibarıyla 14 ülkede hizmete girdi.

Google'ın Mart ayında tanıtımını yaptığı ve bulut teknolojisiyle çalışan yeni oyun platformu Stadia, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa çıktı.

Oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynamayı vadeden sistem, Netflix gibi internet üzerinden dizi ve film izleme platformları gibi çalışıyor.

Ancak sistem devreye girer girmez eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Sistem üzerinden oyun oynayan kişiler, verdikleri komutların hayata geçmesi sırasında gecikmelerin yaşandığını dile getirdi.

Sosyal medyaya videolarını yükleyen oyuncular, tuşa basmaları ya da komut vermelerinin ardından oyunda süre kaybının yaşandığını ifade etti.

Forbes dergisi için oyun yazıları yazan Paul Tassi, Twitter'a yüklediği videosunda komutu ve komutun hayata geçmesi arasında süre farkı olduğunu kaydetti.

https://twitter.com/PaulTassi/status/1196478074931568640?s=20

Google, sunucularıyla oyuncuların iletişim kurmasının sıkıntı yaratabileceğini bu teknolojiyi devreye sokmadan bildiği için bunun üzerinde sıkı çalışmıştı.

Hatta şirketin mühendislik biriminin başkan yardımcısı olan Madj Bakar, Stadia'nın bilgisayardan ya da konsoldan daha hızlı çalışacağını öne sürmüştü.

Wired dergisinin oyun yazarı Matt Kamen de Google'ın Stadia ile "oyun dünyasının geleceğini getirmediğini sadece geleceğine dair bir fikir verdiğini" söyledi.

Stadia'yı test eden Kamen, ancak ya çok hızlı bir kablosuz ağ bağlantısı olduğunda ya da direkt kabloyla internete bağlanıldığında oyun platformunun iyi bir performans gerçekleştirdiğini aktarıyor.

O yüzden "herhangi bir yerde oyun oynamanın mümkün olmadığını" ya da Stadia'nın henüz "oyunların Netflix'i olma" potansiyeline sahip olmadığını aktarıyor.

Kasım 2019'da Stadia'nın hizmete girdiği ülkeler

Belçika

İtalya

Finlandiya

Hollanda

Kanada

Norveç

Danimarka

İspanya

Fransa

İsveç

Almanya

İngiltere

İrlanda

ABD

Stadia nasıl çalışıyor?

Teknoloji devi Google, Project Stream adıyla indirmeden oyun oynamayı sağlayan bir proje üzerinde çalışıyordu.

2018'de tarayıcısı Chrome üzerinden Project Stream'i test etmeye başlayan şirket, nihayetinde Stadia'yı geliştirdi.

Stadia'nın sloganı, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna". Yani oyuncular internet sağlayıcılarından, istedikleri cihazı kullanarak oyun keyfini deneyimleyebiliyor.

Yüksek performanslı oyun bilgisayarları ya da oyun konsolları gibi donanımlara para vermelerine gerek kalmıyor. Çünkü oyunları çalıştıran aslında Google'ın yüksek performanslı sunucuları oluyor.

Stadia'nın oyun kumandası ilk bakışta klasik bir konsol kumandasını andırsa da, bir tuşla oyunu YouTube video platformunda paylaşmayı sağlıyor.

Kablosuz bağlantı ile çalışan kumanda, Google Asistan'a da erişim sağlıyor.

Bir kullanıcı, YouTube'dan yayınını izlediği bir oyunun içinde kendisini bulabiliyor. Saniyeler içinde pasif bir izleyici olmaktan çıkıp, oyuna giriyor. Kumandanın bir tuşuyla da oyunu yayınlayabiliyor.

Stadia, bulut (cloud) servis gücü ile dev bir sunucu üzerinden çalışıyor.

Yani bilgisayara oyun indirme ya da mağazaya gidip oyun satın almaya gerek kalmıyor.

Fiyatı ne kadar olacak?

Stadia servisine erişmenin tek yolu 'başlangıç paketi'ni satın almak. Bu paketin bedeli 129 dolar olarak belirlendi.

Paket kapsamında bir Stadia kumandası ve Chromecast Ultra TV adaptörü de var. Ayrıca Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik de yine paket dahilinde.

Aylık abonelik alan kullanıcılar, Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek.

Ancak tüm oyunlar aylık 9,99 dolarlık aboneliğe dahil değil. Yeni çıkan oyunlara erişim için ayrıca ödeme yapılması gerekecek.

2020'den itibaren Stadia kumandaları da ayrıca satışa çıkacak ve fiyatı 75 dolar olacak.

Stadia oyunlarını oynamak için aylık abonelik şart değil. Ancak aylık abone olanlar oyunları 4K çözünürlüğünde oynayabilecek. Abonelik almayanlar ise yüksek çözünürlükle (HD) oyunlara erişim sağlayacak.

Stadia'da hangi oyunlar olacak?

Google, Stadia hizmete girdiğinde platformda en az 30 oyun olacağını söylemişti.

Oyun endüstrisinin en büyük yapımcı firmalarından Bethesda, EA, Rockstar Games, Sega, Square Enix, Warner Bros ve Ubisoft Google ile anlaşma sağlamış durumda ve oyunlarını Stadia'ya taşıyacaklar.

Ancak Diablo, World of Warcraft, Overwatch gibi popüler oyunların yapımcısı Activision Blizzard ve Fortnite'ın yapımcısı Epic Games henüz Stadia ile anlaşma sağlamış değil.

Stadia platformunda yer alacak oyunların tam listesi

Oyun adı

Yapımcı

Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft

Baldur’s Gate 3

Larian Studios

Borderlands 3

2K

The Crew 2

Ubisoft

Darksiders Genesis

THQ Nordic

Destiny 2

Bungie

Doom

Bethesda Softworks

Doom Eternal

Bethesda Softworks

Dragon Ball Xenoverse 2

Bandai Namco

The Elder Scrolls Online

Bethesda Softworks

Farming Simulator 19

Giants Software

Final Fantasy 15

Square Enix

Football Manager

Sega

Get Packed

Coatsink

GRID

Codemasters

Gylt

Tequila Works

Just Dance

Ubisoft

Metro Exodus

Deep Silver

Mortal Kombat 11

Warner Bros.

NBA 2K

2K

Power Rangers: Battle for the Grid

nWay Games

Rage 2

Bethesda Softworks

Rise of the Tomb Raider

Square Enix

Samurai Shodown

SNK

Shadow of the Tomb Raider

Square Enix

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft

Tom Clancy’s The Division 2

Ubisoft

Tomb Raider Definitive Edition

Square Enix

Thumper

Drool

Trials Rising

Ubisoft

Wolfenstein: Youngblood

Bethesda Softworks

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