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STADIN AĞLARINA TAKILAN YAVRU KARGA İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş Vodafone Park tribün arkasında bulunan ağlara takılan yavru karga  itfaiye ekipleri tarafın kurtarıldı.Karganın çıkardığı sesler nedeniyle diğer kargalar da stadın üstünde dönerek tur attı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Beşiktaş Vodafone Park tribün arkasında bulunan ağlara takılan yavru karga itfaiye ekipleri tarafın kurtarıldı.Karganın çıkardığı sesler nedeniyle diğer kargalar da stadın üstünde dönerek tur attı. Beşiktaş Vodafone Park tribün arkasındaki ağlara dolanan yavru karga olduğunu görenler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile kargaya ulaştı.Ağları kesen itfaiye eri, yavru kargayı ağlardan kurtardı.Yaralı karganın çıkardığı sesler nedeniyle etrafta çok sayıda karga toplandı. Kurtarma çalışmaları bitene kadar diğer kargalar da etrafta tur attı.Ayaklarından yaralanan yavru karga itfaiye ekipleri tarafından belediye veterinerine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Beşiktaş Park'ta kurtarma çalışması yapan itfaiye ekibi
-İtfaiye ekibinin yaralı kargayı kurtarması
-Yaralı kargadan görüntü
-İtfaiye erinin yaralı kargayla gidişi
-Etrafta olayı izleyenler
-Genel ve detaylar

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