HABER

Stadın ağlarına takılan yavru karga itfaiye tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ  Vodafone Park tribün arkasında bulunan ağlara takılan yavru karga  itfaiye ekipleri tarafın kurtarıldı.Karganın çıkardığı sesler nedeniyle diğer kargalar da stadın üstünde dönerek tur attı.

Stadın ağlarına takılan yavru karga itfaiye tarafından kurtarıldı

Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ Vodafone Park tribün arkasında bulunan ağlara takılan yavru karga itfaiye ekipleri tarafın kurtarıldı.Karganın çıkardığı sesler nedeniyle diğer kargalar da stadın üstünde dönerek tur attı. Beşiktaş Vodafone Park tribün arkasındaki ağlara dolanan yavru karga olduğunu görenler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile kargaya ulaştı.Ağları kesen itfaiye eri, yavru kargayı ağlardan kurtardı.Yaralı karganın çıkardığı sesler nedeniyle etrafta çok sayıda karga toplandı. Kurtarma çalışmaları bitene kadar diğer kargalar da etrafta tur attı.Ayaklarından yaralanan yavru karga itfaiye ekipleri tarafından belediye veterinerine götürüldü.

(FOTOGRAF)

Stadın ağlarına takılan yavru karga itfaiye tarafından kurtarıldıStadın ağlarına takılan yavru karga itfaiye tarafından kurtarıldıStadın ağlarına takılan yavru karga itfaiye tarafından kurtarıldıStadın ağlarına takılan yavru karga itfaiye tarafından kurtarıldı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandıMİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Hollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyelerHollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

Peugeot 308’in üretimi durdu

Peugeot 308’in üretimi durdu

MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.