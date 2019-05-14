Stadyum otoparkında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanığa: 54 yıl hapis cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da stadın otoparkında kardeşi Sevgi T. (24) ile baldızı Ceylan P.'yi (30) tabancayla vurarak yaralayıp, baldızının sevgilisi Yaşar Telli'yi (31) öldüren Fevzi Arslan (35) 'kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 54 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 21 Nisan günü saat 21.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi, 1 çocuk babası Fevzi Arslan, arkadaşı Salih D., kardeşi Sevgi T. ve baldızı Ceylan P.'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Arslan, ardından baldızı Ceylan P.'nin birlikte yaşadığı, 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli'yi çağırdı. Bir süre sonra yanlarına Yaşar Telli de geldi. Arslan, iddiaya göre, Telli'ye ''Baldızımla birliktesin. 3 çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın?'' diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi Arslan, Yaşar Telli, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yaşar Telli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Sevgi T. ve Ceylan P. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'YA CAN ALACAĞIM YA CANIMDAN OLACAĞIM' MESAJI

Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp kaçan Fevzi Arslan, 1 gün sonra Cihanbeyli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Arslan'ın, olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan 1 sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahası da ya can alacağım, ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım' mesajını paylaştığı görüldü. Arslan, cinayetin ardından ise "Çoğunuzu seviyorum, Allah'a emanet olun. Ben dedim ki 'Yapmayın' " diye mesaj yayımladı.

'ARAMIZDA AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR' DEMİŞ

Fevzi Arslan, emniyetteki ifadesinde, kız kardeşi Sevgi T. ile Yaşar Telli'nin birbirine gönderdiği aşk mesajlarını gördüğünü ileri sürdü. Bu durumu konuşmak için Telli'yi de stadyumun otoparkına çağırdığını kaydeden Arslan, ilk olarak baldızı Ceylan P. ile tartıştığını söyledi. Arslan, ''Önce Ceylan'la tartıştım. 'Madem biliyorsun neden bana söylemedin?' dedim. Yaşar gelince aynı arabaya geçip, oturduk. Onlar arkada, ben önde oturuyordum. Aşk mesajlarından bahsettim ve neden bana söylemediklerini sordum. Sevgi de Yaşar da inkar etti. 'Biz sevgili değiliz' dediler. Yaşar, 'Bizim kardeşinle aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var. Ağabey-kardeş gibi mesajlaştık' dedi. Sinirlenip, aşağı indim. Yaşar'ın bulunduğu yerdeki cam, yarı açıktı. Bir an silahı çekip, açık yerden Yaşar'ın göğsüne doğru peş peşe ateş ettim'' diye konuştu.

'KADINLAR YANLIŞLIKLA VURULMUŞ'

Kardeşini ve baldızını vurma gibi niyetinin olmadığını ileri süren Fevzi Arslan, ''Kadınları vurma gibi bir niyetim yoktu. Onlar yanlışlıkla vurulmuş. Namus meselesiydi. Silahı olay yerinde bıraktım. Daha sonra Cihanbeyli'ye gittim'' dedi. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SEVGİ VE CEYLAN'IN NASIL VURULDUĞUNU BEN DE ANLAMADIM

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Fevzi Arslan, öldürülen Yaşar Telli'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Fevzi Arslan, "Olay anında Yaşar Telli, elini beline atmasaydı ben kesinlikle ateş etmezdim. Benim Sevgi ve Ceylan'a yönelik herhangi bir eylemim yoktur. Onların nasıl yaralandığını ben de anlamadım. Takdir mahkemenindir" dedi.

54 YIL 2 AY HAPİS

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fevzi Arslan'a, Yaşar Telli'yi yönelik 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Arslan, Ceylan P.'ye yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay, Sevgi T.'ye yönelik yine 'kardeşe karşı öldürmeye' teşebbüs' suçundan 16 yıl 8 ay olmak üzere toplam 54 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.