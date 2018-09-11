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Stadyum tribününde uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 02:01 | Son Güncelleme

Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 336 gram esrar bulundu - Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 336 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu sokakları ve eşkallerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A. ve M.K'yi yakaladı.

Ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda bir ağacın dibi ile Güney Park Stadyumu'nun tribününde 336 gram esrar buldu. Ayrıca ekipler, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

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adana uyuşturucu operasyonu

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