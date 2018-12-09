Stadyumda organ bağışı standı kuruldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Stadyumu'nda, Kocaelispor- Muğlaspor mücadelesi öncesi organ bağışı stantları kuruldu. Taraftarlara organ bağışı hakkında bilgi verilip, başvurular alındı.

Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli Stadyumu'nda bulunan 3 tribünün iç tarafında organ bağışı stantları kurdu. Maçı izlemek için gelen sporseverlere organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılan stantlarda, organlarını bağışlamak isteyenlerin de başvuruları alındı. Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliğin verimliliğinden bahseden Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adem Çakır, şöyle konuştu:

"Bizler Kocaeli Devlet Hastanesi çalışanları ve yöneticileri olarak organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ve organ bağışlarını kabul etmek için stadyumda stantlar açmaya karar verdik. Bu fikrimizi Kocaelispor, Kocaeli İl Spor Müdürlüğü ve Hodri Meydan taraftar grubu ile olgunlaştırdık. Şu an bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. Ne mutlu ki bir stadyumda 'Organını bağışla' sloganı ile güzel bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bütün taraftarlarımızı organlarını bağışlamaya, organ bekleyen binlerce insanımızı ve ailelerini organ bağışlamaya davet ediyorum. Yılın bütün zamanlarında organ bağışı için kampanyalar düzenliyoruz. Diğer alışveriş merkezlerimizde ve alanlarda kampanyalar düzenliyoruz. Ama ilk defa bir futbol organizasyonun anında bunu düzenleyerek ilki başarmak istedik. Taraftardan gelen talep çok yoğun şekilde."

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