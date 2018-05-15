Staffordshire Üniversitesi, espor için öğretim üyesi arıyor!

İngiltere'deki Staffordshire Üniversitesi, bu eylül ayında başlayacak olan yeni bir lisans programı için bir iş ilanı yayınladı. Üniversitenin iş ilanı sayfasına göre, aranan kişinin "daha önceki iş hayatında kendini kanıtlamış ve öğrencilerin eğitim ve kariyer gelişimi konusunda tutkulu olması" gerektiği belirtilmiştir.
Maaşlar oldukça yüksek
Ders, İşletme ve Oyun ve Görsel Efektler Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülecek.İşe başlayacak öğretim üyesi, diğer güncel öğretim görevlisi maaşları ile aynı olacak. Maaşlar ise yıllık 38,833 pound yani yaklaşık 230,000 Türk lirası.
Başvuru yapmak isteyeneler için son tarih 15 Haziran. Başarılı olanlar ise 3 Temmuz'da okulun kampüsüne davet edilecek.
Öğrenci olmak isteyenler için ise eğitimin içeriği;
İlk sene, esports kültürlerini tanıyacak ve sektörün genel işleyiş teknikleri ve düzenleri hakkında bilgi edineceksiniz. Rekabetçi oyun, etkinlik pazarlaması ve ilk esports etkinliğinizi düzenlemeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi edineceksiniz.
ikinci sene, takım bazlı bir esports olayı geliştirmek ve sunmak için etkinlik yönetimi çalışmalara devam edilecek. Bir etkinliği tanıtmak veya kendi etkinliğinizi hazırlamak ve ev sahipliği yapmak için Halkla İlişkiler ile birlikte bu etkinlikleri gerçekleştirmek için gereken teknik bilgi ve tecrübeyi öğreneceksiniz.
Son yıl, tamamen esport olaylarına dalmış olacak ve baştan sona büyük ölçekli ticari bir etkinlik geliştirecek. Ayrıca, kendi topluluk şirketiniz için iş planları oluşturmadan önce oyun topluluk yönetimi ve esport ile ilgili yasal konular hakkında bilgi edineceksiniz.
Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!
Dusko Tosic'e Çin kancası! Beşiktaş 5 milyon euro istiyor
İşte UEFA'nın Galatasaray'a yaptırımları! Ortaya çıktı...
Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı
Nagatomo'da flaş gelişme
Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası
Rıdvan Dilmen Osmanlıspor - Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Ali Koç, Janssen için ödenen kiralama bedelini açıkladı!
Dünya bu transferi konuşacak
Tam bir fenomen
Dick Advocaat geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum