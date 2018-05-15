SPOR

Staffordshire Üniversitesi, espor için öğretim üyesi arıyor!

ESPOR HABERLERİ  | 15.05.2018 14:43 | Son Güncelleme

İngiltere'de yer alan Staffordshire Üniversitesi espor eğitimi için öğretim üyesi arıyor.

Staffordshire Üniversitesi, espor için öğretim üyesi arıyor!

İngiltere'deki Staffordshire Üniversitesi, bu eylül ayında başlayacak olan yeni bir lisans programı için bir iş ilanı yayınladı. Üniversitenin iş ilanı sayfasına göre, aranan kişinin "daha önceki iş hayatında kendini kanıtlamış ve öğrencilerin eğitim ve kariyer gelişimi konusunda tutkulu olması" gerektiği belirtilmiştir.

Maaşlar oldukça yüksek
Ders, İşletme ve Oyun ve Görsel Efektler Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülecek.İşe başlayacak öğretim üyesi, diğer güncel öğretim görevlisi maaşları ile aynı olacak. Maaşlar ise yıllık 38,833 pound yani yaklaşık 230,000 Türk lirası.
Başvuru yapmak isteyeneler için son tarih 15 Haziran. Başarılı olanlar ise 3 Temmuz'da okulun kampüsüne davet edilecek.

Öğretim-Görevlisi

Öğrenci olmak isteyenler için ise eğitimin içeriği;

İlk sene, esports kültürlerini tanıyacak ve sektörün genel işleyiş teknikleri ve düzenleri hakkında bilgi edineceksiniz. Rekabetçi oyun, etkinlik pazarlaması ve ilk esports etkinliğinizi düzenlemeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi edineceksiniz.

ikinci sene, takım bazlı bir esports olayı geliştirmek ve sunmak için etkinlik yönetimi çalışmalara devam edilecek. Bir etkinliği tanıtmak veya kendi etkinliğinizi hazırlamak ve ev sahipliği yapmak için Halkla İlişkiler ile birlikte bu etkinlikleri gerçekleştirmek için gereken teknik bilgi ve tecrübeyi öğreneceksiniz.

Son yıl, tamamen esport olaylarına dalmış olacak ve baştan sona büyük ölçekli ticari bir etkinlik geliştirecek. Ayrıca, kendi topluluk şirketiniz için iş planları oluşturmadan önce oyun topluluk yönetimi ve esport ile ilgili yasal konular hakkında bilgi edineceksiniz.

Staffordshire Üniversitesi, espor için öğretim üyesi arıyor! Staffordshire Üniversitesi, espor için öğretim üyesi arıyor!
DreamHack Open Tours 2018 takvimi açıklandı!DreamHack Open Tours 2018 takvimi açıklandı!
ESL Türkiye Şampiyonası'nın kazananı belli oldu!ESL Türkiye Şampiyonası'nın kazananı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
öğretim görevlisi eSpor Esports yüksekmaaş

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Barcelona Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'dan istiyor!

Barcelona Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'dan istiyor!

Everton Sam Allardyce'ın yerine Marco Silva'yı getirmeyi planlıyor

Everton Sam Allardyce'ın yerine Marco Silva'yı getirmeyi planlıyor

Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!

Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!

Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!

Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye E-Spor Federasyonunun ilk başkanı belli oldu!

Türkiye E-Spor Federasyonunun ilk başkanı belli oldu!

Staffordshire Üniversitesi, espor için öğretim üyesi arıyor!

Staffordshire Üniversitesi, espor için öğretim üyesi arıyor!

DreamHack Open Tours 2018 takvimi açıklandı!

DreamHack Open Tours 2018 takvimi açıklandı!

ESL Türkiye Şampiyonası'nın kazananı belli oldu!

ESL Türkiye Şampiyonası'nın kazananı belli oldu!

Ayda 500 bin dolar kazanıyor! Bakın nasıl?

Ayda 500 bin dolar kazanıyor! Bakın nasıl?

1907 Fenerbahçe eski oyuncusuyla yeniden anlaştı!

1907 Fenerbahçe eski oyuncusuyla yeniden anlaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.