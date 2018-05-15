Staffordshire Üniversitesi, espor için öğretim üyesi arıyor!

İngiltere'deki Staffordshire Üniversitesi, bu eylül ayında başlayacak olan yeni bir lisans programı için bir iş ilanı yayınladı. Üniversitenin iş ilanı sayfasına göre, aranan kişinin "daha önceki iş hayatında kendini kanıtlamış ve öğrencilerin eğitim ve kariyer gelişimi konusunda tutkulu olması" gerektiği belirtilmiştir.

Maaşlar oldukça yüksek

Ders, İşletme ve Oyun ve Görsel Efektler Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülecek.İşe başlayacak öğretim üyesi, diğer güncel öğretim görevlisi maaşları ile aynı olacak. Maaşlar ise yıllık 38,833 pound yani yaklaşık 230,000 Türk lirası.

Başvuru yapmak isteyeneler için son tarih 15 Haziran. Başarılı olanlar ise 3 Temmuz'da okulun kampüsüne davet edilecek.

Öğrenci olmak isteyenler için ise eğitimin içeriği;

İlk sene, esports kültürlerini tanıyacak ve sektörün genel işleyiş teknikleri ve düzenleri hakkında bilgi edineceksiniz. Rekabetçi oyun, etkinlik pazarlaması ve ilk esports etkinliğinizi düzenlemeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi edineceksiniz.