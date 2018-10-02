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Stage Diving yapmak isteyen adamın pantolonu düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

Brezilya'da cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Stage Diving yapmak isteyen adamın pantolonu düştü.

Brezilya'da kaydedilen görüntüler izleyenleri güldürdü. Stage Diving yapmak isteyen adam kalabalığın üzerinde süzülmeyi hayal ederken pantolonu düştü. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Stage Diving

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