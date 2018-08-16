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Staj ücretine devlet katkısı üç eğitim yılı uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 07:46 | Son Güncelleme

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin 2018-2019'dan itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına karar verildi

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin, 2018-2019'dan itibaren eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin İşsizlik Sigortası Kanunu'nda belirtilen tutarının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.

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