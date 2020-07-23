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'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler’de ailesi ile birlikte yaşayan Yeliz Güner, yaklaşık 5 yıl önce ‘staja gidiyorum’ diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok

İstanbul Esenler’de ailesi ile birlikte yaşayan Yeliz Güner, yaklaşık 5 yıl önce ‘staja gidiyorum’ diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen kızları bulunamayan acılı aile, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu. Bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kanser tedavisi gören Güner’in annesi ise kızından gelecek müjdeli haberi bekliyor.
Esenler’de 2015 yılında lise son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Yeliz Güner, staj yaptığı Beyazıt’taki kuyumcu dükkanına gitmek için evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Aradan geçen 5 yıla rağmen kızlarına bir türlü kavuşamayan acılı aile, kızlarının bir an önce bulunması için çağrıda bulundu. Kızlarını ellerindeki 3-5 fotoğrafı ve videosu ile her yerde arayan aile, yetkililerden yardım talep etti. Güner’in annesi ise kısa bir süre önce rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve kanser olduğu öğrenilen anne, kızından gelecek müjdeli haberi dört gözle bekliyor.

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“KAÇIRILDIĞINI VE TEHDİT EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Kızının birileri tarafından kaçırıldığını düşündüklerini söyleyen baba Murat Güner, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Kızım 28 Temmuz 2015’te kayboldu. ‘Staja çıkıyorum’ diye evden ayrıldı, bir daha haber alamadık. Kaçırıldığını ve tehdit edildiğini düşünüyoruz. Bizim bildiğimiz bir sorunu yoktu. Evde de bir sorun yaşamadık kendisiyle. Ben bu zamana kadar kendisine bir türlü ulaşamadım, o yüzden devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Annesi de yoğun bakımda makinaya bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Bağırsak ameliyatı geçirdi, kolon kanseri dediler. Annesinin tek isteği var; onu görmek. Bize ölmeden önce onu görmek istediğini söyledi. O yüzden neredeyse çıksın gelsin, belki annesi onu hisseder ve gözlerini açar” diye konuştu.

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“BİZ KAÇIRILDIĞINDAN VE ALIKONULDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUZ”

Abla Kader Güner ise, “Kardeşim 28 Temmuz 2015’te kayboldu. Annem onu sabah işe gidiyor diye uğurladı. Normalde saat 17.00-18.00’de dönmesi lazımdı. Dönmeyince annem meraklanıyor ve telefonunu arıyor ulaşılamıyor. Sonra kayboldu zaten, o zamandan beri de haber alamıyoruz. Ben kaçırıldığını düşünüyorum, çünkü sevgilisi olsa ve ona kaçsa sonrasında bize haber verirdi. Biz alıkonulduğundan şüpheleniyoruz. Eğer öyle bir şey varsa bize dönsün. Ben kardeşi olarak büyüklerimizden yardım istiyorum. Annemin durumu da hiç iyi değil ve şu an onu bekliyor. Gelmesini istiyoruz hepimiz. Zaten bir hafta oldu hastaneye yatalı” dedi.

İHA

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