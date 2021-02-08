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'Staja gidiyorum' diyerek evden çıkan Sudenaz, 23 gün sonra bulundu

08.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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'Staja gidiyorum' diyerek evden çıkan Sudenaz, 23 gün sonra bulundu

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evlerinden 'Staja gidiyorum' diye çıktıktan sonra kaybolan Sudenaz S.(17), 23 gün sonra erkek arkadaşı Uğur Aydoğan (23) ile Afyonkarahisar'da kiraladıkları dairede bulundu. Genç kızın izini banka dekontundan bulan polis ekipleri, Sudenaz S.'yi ailesine teslim etti.

Arkas Meslek Lisesi Lojistik Bölümü son sınıf öğrencisi Sudenaz S., 4 Ocak sabahı, staj yaptığı lojistik firmasına gitmek üzere evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Cep telefonu da kapalı olan kızlarından haber alamayan aile, kayıp başvurusunda bulundu. Sudenaz, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaybolduktan 23 gün sonra, Afyonkarahisar’da erkek arkadaşı Uğur Aydoğan’la kiraladıkları dairede bulunarak, ailesine teslim edildi.

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‘POLİS İZ SÜRDÜ’

Kızı Sudenaz'ın bulunmasınaı baba Ali S., mutluluk içinde şöyle anlattı:

“Kızım ve erkek arkadaşıyla yılbaşı gecesini birlikte geçirdik. Yılbaşı kısıtlaması biter bitmez kızım, staj yerine gitmek için sabah evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayınca İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne ‘kayıp’ ihbarında bulunduk. Yapılan çalışmalar neticesinde, erkek arkadaşı Uğur Aydoğan ile önce staj yerine gitmişler. Sonra da Diyarbakır'a otobüs bileti almışlar. Diyarbakır’a gitmek için otobüs, Afyonkarahisar'da mola veriyor. Afyonkarahisar'da otobüsten inerek bir daire kiralamışlar. Polis ekipleri, banka dekontlarından Afyonkarahisar'da olduklarını tespit etmiş. Sudenaz bulunduğunda ben İstanbul'daydım. Eşim’de İzmir'de. Polisten gelen telefonla Afyonkarahisar'a gidip, Sudenaz'ı alarak İzmir'e döndük.”

‘KIZIMIZA SAĞ SAĞLİM KAVUŞTUK’

Polisin her yerde aradığı Sudenaz’ın sağ salim bulunduğuna çok sevindiklerini söyleyen baba, “En büyük korkumuz öldürülmüş olabileceğiydi. Çok şükür kızımıza kavuştuk. Herkes hata yapar. Erkek arkadaşıyla gittiğini bilseydik içimiz rahat edecekti. Arkadaşının akrabalarına ulaştık ancak bize bilgi vermediler. Biz, erkek arkadaşının Ankara'ya gittiğini sanıyorduk, çok kötü şeyler aklımıza geliyordu. Kızım bulunana değin her gün öldürülen kadınların, genç kızların haberini takip ettik. 'Kızımızın da böyle acı haberini alacağız' diye çok kötü günler geçirdik” dedi.

DHA

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