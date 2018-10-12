Stajlarını tamamlayan uluslararası öğrenciler sertifikalarını aldı

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Uluslararası Staj Programı sayesinde çok önemli ilişkilerin kurulacağını belirterek, "Buraya mutlaka diğer İslam ülkelerini de katmak gerekiyor. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkacak." dedi. İİT'ye üye ülkelerin vatandaşı olan gençlere yönelik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ensar Vakfı paydaşlığında yürütülen, İİT Uluslararası Staj Programı'nın (OIC INTERN) ilk stajyerleri sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Sheraton Grand Ataşehir Hotel'de gerçekleştirilen ve Türkiye'de öğrenim gören 300 başarılı öğrencinin sertifika aldığı törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, staj programını geçen yıl da desteklediğini, çok önemsediğini söyledi. Varank, "İnşallah biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem ilgili kuruluşlarla, şirketlerle buraya katkı sağlamayı düşünüyoruz hem de bizim enstitülerimizde acaba öğrenci kardeşlerimiz staj yapabilir mi diye bir çalışma başlatacağız." şeklinde konuştu.

Bu program sayesinde çok önemli ilişkilerin kurulacağını düşündüklerini vurgulayan Varank, "Buraya mutlaka diğer İslam ülkelerini de katmak gerekiyor. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkacak." ifadelerini kullandı. SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ise staj programının, teşkilatın "2025 Eylem Planı"ndaki hedeflerine ve üye ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Programın temel amacına değinen Kulaklıkaya, "Türkiye'de öğrenim gören misafir öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak, öğrencilerin iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştıracak fırsatları oluşturmak, uzun vadede üye ülkelerdeki iş gücü kapasitesini artırmak ve ekonomik rekabeti geliştirmektir." diye konuştu. \ - AA Genel Müdürü Kazancı'ya teşekkür plaketi Gecede stajyer kabul eden kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketi verildi. Bu kapsamda Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, teşekkür plaketini Bakan Varank'ın elinden aldı.

Varank, ayrıca Albayrak Holding, Ensar Vakfı, SESRIC, Simit Sarayı, THY ve T3 Vakfı yetkililerine de teşekkür plaketi takdiminde bulundu. AGS Global, BOTAŞ, Gübretaş, İstanbul Medya Akademisi, Kalite Group, Koçak Petrol, Sarılar İnşaat ve TGS'ye plaketleri Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM), Kızılay, Türkiye Maarif Vakfı, MEntal HR Concultancy, ORSAM Takasbank, Bilim ve Sanat Vakfı'na ise Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Bilal Erdoğan tarafından verildi. Öte yandan, Bakan Varank, Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar ve Şenol Kazancı tarafından stajını tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan bazı öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Törene, AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Cihangir İşbilir'in yanı sıra siyaset, kültür-sanat, eğitim, bilim, teknoloji ve akademi dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, katılımcıların toplu olarak "aile fotoğrafı" çektirmesiyle sona erdi.