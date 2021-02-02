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Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukatın 10 yıla kadar hapsi istendi

02.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de bir hukuk bürosunda gönüllü staj yapan Hukuk Fakültesi 4.

Ataşehir’de bir hukuk bürosunda gönüllü staj yapan Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukat hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, müştekinin ifadesinde şüphelinin olay günü kendisini odasına çağırıp cinsel saldırıda bulunduğunu anlatarak, “Çok korktum. Strese girip titremeye başladım” dediği aktarıldı.
Ataşehir’de 23 Ekim 2020 tarihinde bir hukuk bürosunda gönüllü olarak staj yapan A.S.T.’ye (23) yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukat S.K.(39) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki A.S.T.’nin stajyer avukat olarak yanında çalıştığı avukat S.K. tarafından odasında çağrılarak cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

“Odasına çağırıp bilgisayardan işlem yapmamı söyledi”
İddianamede, müşteki A.S.T.’nin ifadesine yer verildi. İddianameye göre, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 4. sınıf öğrencisi olan müşteki, avukat S.K.’ya ait hukuk bürosunda gönüllü staja başladığını, 23 Ekim 2020 tarihinde şüphelinin ofiste çalışan 2 stajyer avukatı adliyeye, sekreterini de para çekmesi için bankaya gönderdiğini, ofiste sadece şüpheli ile kendisinin olduğunu anlattı. Şüphelinin kendisini odasına çağırıp bilgisayardan işlem yapmasını söylediğini, bu sırada şüphelinin ayağı kalkıp yanına yaklaşarak elini beline attığını hissettiğini, o sırada irkilip kendisini geri çektiğini, daha sonra arkasından yaklaşıp vücuduna temas ettiğini söyledi.

“Strese girip titremeye başladım”
Çok zor durumda kaldığını söyleyen müşteki avukat, bir anda tepki gösteremediğini, cinsel tacizlerine devam etmesi üzerine çok korktuğunu ve strese girip titremeye başladığını, yanından çıkmak istediğinde şüphelinin kolundan tutup durması ve konuşması gerektiğini söylediğini beyan etti. Şüpheliyi dinlemeyip odasına gidip eşyalarını topladığı sırada şüphelinin yanına gelip kendisinden defalarca özür dilediğini, yanlış anladığını söylediğini, çıkmak için asansöre bineceği sırada asansör kapısının önünde durarak özür dilemeye ve yalvarmaya devam ettiğini belirtti.

“Sekreteri de cinsel tacize uğradığını söyledi”
Asansörle aşağı indiğinden şüphelinin sekreteri S.S. ile karşılaştığını söyleyen müşteki, kafede oturduklarını, S.S.’nin kendisine ilk işe girdiğinde avukatın kendisine de arkadan yaklaşarak öpmeye çalıştığını, şikayetçi olduğu takdirde kendisine tanıklık yapabileceğini söylediğini anlattı.

Şüpheli avukat kendisine iftira atıldığını savundu
Şüpheli S.K.’nin de ifadesine yer verilen iddianamede şüphelinin suçlamaları kabul etmediğini, kendisine iftira atıldığını söylediği kaydedildi. Müştekinin olay tarihinde şikayetine konu istismar eylemini şüphelinin yanında çalışan diğer stajyer avukatlara ve şüphelinin sekreteri olan S.S.’ye anlattığı, S.S.’nin de şüpheli tarafından taciz edildiğini söylediğini beyan ettiği belirtildi. Tanık olarak ifadesi alınan S.S.’nin avukat tarafından taciz edildiğine dair bir söyleminin olmadığını beyan etmişse de diğer tanıkların müştekinin beyanlarını doğruladığı vurgulandı.

‘Kamera görüntülerini kaybetti’ iddiası
Olay gününe ilişkin kamera görüntülerinin hard disk bozuk olduğu gerekçesiyle yenisiyle değiştirilmesi nedeniyle elde edilemediği, hard disk değişiminin aynı gün yapıldığı, olay günü hard disk değişim işlemlerinin kamera görüntülerine yansıdığı aktarıldı. Şüphelinin olay günü akşam saatlerinde güvenlik sistemleri çalışanını ofisine çağırdığı, her ne kadar ifadesinde delil olması amacıyla kayıtları almak istediği için bunu yaptığını beyan etmişse de, aleyhine olacak şekilde hard disk değişim işlemlerinin yapılması dikkate alındığında şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemeyeceği anlatıldı. Müşteki A.S.T.’nin olay örgüsü ekseninde anlatımı ile tanık beyanlarının birbirleriyle uyumlu olduğunun vurgulandı.

10 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede şüpheli S.K.’nin “cinsel saldırı” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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