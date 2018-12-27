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Stajyer Edanur, yemekhanede kolunu kıyma makinesine kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 16:17 | Son Güncelleme

SAKARYA Üniversitesi'nin (SAÜ) yemekhanesinde, mutfakta stajyer olarak çalışan Edanur Avcı (17), kolunu kıyma makinesine kaptırdı.

Stajyer Edanur, yemekhanede kolunu kıyma makinesine kaptırdı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Üniversitesi'nin (SAÜ) yemekhanesinde, mutfakta stajyer olarak çalışan Edanur Avcı (17), kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Kızın kolu, makinenin dişlerine girmesi sonucu omzuna kadar parçalandı.
Olay, SAÜ'nün yemekhanesinde meydana geldi. Mutfakta stajyer olarak görev yapan Edanur Avcı, kendisine verilen kıymayı çekmek için makinenin başına geçti. Makinenin içine kıyma koyduğu sırada kolunu kaptıran Edanur, acı içinde bağırdı. Çevredekiler, kızın sesi üzerine yanına koşup, makineyi durdurdu. Edanur'un kolu, makinenin dişlerine girmesi sonucu omuz bölümüne kadar parçalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, 112 Acil Servis ekibi geldi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Edanur, tedaviye alındı. Operasyon geçiren Edanur Avcı'nın kolunun kesilme ihtimali olduğu öğrenildi. Yemekhanede inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Stajyer Edanur, yemekhanede kolunu kıyma makinesine kaptırdıStajyer Edanur, yemekhanede kolunu kıyma makinesine kaptırdı

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