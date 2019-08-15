HABER

Stajyer mühendislerin İHA’sı tam not aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

TUSAŞ Stajyer Mühendis Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan mühendis adayları, aylardır üzerinde çalıştıkları İnsansız Hava Aracını (İHA) bitirdi.

Stajyer mühendislerin İHA’sı tam not aldı

TUSAŞ Stajyer Mühendis Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan mühendis adayları, aylardır üzerinde çalıştıkları İnsansız Hava Aracını (İHA) bitirdi. Öğrencilerin hazırladığı İHA ilk uçuşunu Bursa Yunuseli Havalimanı’nda başarı ile tamamladı.
BUÜ TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’nde bir süredir staj görevini yürüten 23 mühendislik fakültesi öğrencisi, ‘Cevheri’adını verdikleri İHA’da sona geldi. Ocak ayında kurulan BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde eğitim gören 23 öğrenci ile kurulan stajyer ekip, yaptıkları İHA’yıYusuneli Havalimanı’nda test etti. Öğrenciler, bütün testlerden olumlu not alan ‘Cevheri’ ile yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalara katılarak Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor.
Ocak ayından itibaren aldıkları eğitimler ve akademisyenlerin desteği ile kendi İHA’larını üreten öğrenciler, ilk etapta ‘Cevheri’nin yer testleri ve taksi testlerini tamamladı. Aşamaları eksiksiz geçen İHA, 6 Ağustos tarihinde Bursa Yunuseli Havalimanında uçuş testine tabi tutuldu. Bu testten de başarı ile geçen ‘Cevheri’, yerli ve yabancı yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek.
Öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi veren BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Akın Burak Etemoğlu,Stajyer Mühendis Programı’nın başarısına işaret etti. Türkiye’nin öncelikleri çerçevesinde çalışmalar yürüten mühendis adaylarının başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dekan Etemoğlu, “Öncelikle yoğun emek vererek çalışmaları yönlendiren mentör ve danışman hocalarımızı tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi de yılmadan ve azimle bu projeyi başarıya ulaştırdıkları için kutluyoruz. Kritik öneme sahip çalışmalar için hazırlanmak üzere bütün mühendis adayı öğrencilerimizi de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı içinde sürecek olan Stajyer Mühendis Programına katılmaya davet ediyorum” dedi.

Korkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadıKorkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadı
Fransız damat Müslüman olup Adem ismini aldıFransız damat Müslüman olup Adem ismini aldı
100 ülkenin büyükelçisi Sivas'ı gezecek100 ülkenin büyükelçisi Sivas'ı gezecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Son dakika: Diyarbakır-Bingöl karayolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

Yeni Hasankeyf'te sona doğru

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.