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Stajyer öğrenci elektrik akımına kapılarak yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Denizli’de staj gördüğü iş yerinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, olay 3.

Denizli’de staj gördüğü iş yerinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay 3. Sanayi Bölgesindeki bir atölyede meydana geldi. Kentteki bir lisenin mobilya ve dekorasyon bölümünde öğrenim gören stajyer öğrenci Muhammet Kızılhan (18) isimli genç, staj için sabah saatlerinde çalıştığı atölyeye gitti. Kızılhan çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iş yerinde elektrik akımına kapıldı. Kızılhan, iş yeri çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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