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Stajyer öğrenci tuvalette bulduğu parayı polise teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

Kastamonu Devlet Hastanesinde staj yapan öğrenci, tuvalette bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti

Kastamonu Devlet Hastanesinde staj yapan öğrenci Ömer Kaan Şıvkın, hastanenin tuvaletinde bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti.

Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde okuyan Ömer Kaan Şıvkın, yaz stajını yaptığı Kastamonu Devlet Hastanesinin tuvaletinde bir poşet buldu. Poşetin içinde para olduğunu gören Şıvkın, bir süre poşetin sahibini aradı.

İçinde 20 bin lira olan poşetin sahibini bulamayan Şıvkın, paraları polise iletti.

Şıvkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesai bitiminde gittiği lavaboda poşeti bulduğunu söyledi.

Ömer Kaan Şıvkın, "Poşetin içinde bir miktar para vardı. Poşeti alıp güvenlik görevlilerinin yanına gittim. Sahibini bulamayınca güvenlik arkadaşlar polise yönlendirdi. Parayı, sahibine verilmek üzere polislere tutanakla teslim ettim." dedi.

Şıvkın, paranın sahibinin bir an önce bulunmasını istediğini ifade etti.

Paranın sahibinin bulunması için güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

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