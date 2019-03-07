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Stajyerin arkadaşını neşterle yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

Adana'da bir hastanede staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencisine, tartıştığı bir başka stajyeri neşterle yaraladığı iddiasıyla ev hapsi verildi

Adana'da bir hastanede staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencisi, tartıştığı bir başka stajyeri neşterle yaraladığı iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Yüreğir Devlet Hastanesinde staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencileri Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A, neşterle Ü.N.Ü'yü yaraladı. Ü.N.Ü. hastanede tedavi altına alındı.

Kaçan Ç.A, polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A'ya ev hapsi cezası verildi.

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