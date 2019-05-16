Stajyerin ayağı, 40 tonluk iş makinesinde ezildi

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, üniversite öğrencisi Selin Var'ın (20), staj yaptığı iş yerinde, 40 tonluk iş makinesiyle ayağı ezildi. Hastaneye kaldırılan Var'ın ayağında kırıklar olduğu belirlendi.

Gemlik'teki fabrikalar bölgesinde bulunan firmada stajyer olarak görev yapan, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Selin Var'ın ayağı, 40 tonluk iş makinesiyle ezildi. Haber verilen fabrika doktorları ve sağlık görevlileri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kan akışı durdurulan Var, daha sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında 2 kırık bulunan Selin Var, cerrahi müdahale yapılması için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

