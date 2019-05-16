HABER

Stajyerin ayağı, 40 tonluk iş makinesinde ezildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 18:49 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, üniversite öğrencisi Selin Var'ın (20), staj yaptığı iş yerinde, 40 tonluk iş makinesiyle ayağı ezildi.

Stajyerin ayağı, 40 tonluk iş makinesinde ezildi

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, üniversite öğrencisi Selin Var'ın (20), staj yaptığı iş yerinde, 40 tonluk iş makinesiyle ayağı ezildi. Hastaneye kaldırılan Var'ın ayağında kırıklar olduğu belirlendi.
Gemlik'teki fabrikalar bölgesinde bulunan firmada stajyer olarak görev yapan, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Selin Var'ın ayağı, 40 tonluk iş makinesiyle ezildi. Haber verilen fabrika doktorları ve sağlık görevlileri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kan akışı durdurulan Var, daha sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında 2 kırık bulunan Selin Var, cerrahi müdahale yapılması için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
'Hamile eşini 7 yerinden bıçakladı' iddiası'Hamile eşini 7 yerinden bıçakladı' iddiası
Malatya'da cami çatısında yangınMalatya'da cami çatısında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.