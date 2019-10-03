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Stajyerlere düşük not tehdidiyle cinsel istismara 26 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, meslek lisesi öğrencisi 5 kıza, staj yaptıkları bakımevinde, "Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım" diyerek, sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hastabakıcı Güngör Günbaş (52), 26 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, meslek lisesi öğrencisi 5 kıza, staj yaptıkları bakımevinde, "Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım" diyerek, sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hastabakıcı Güngör Günbaş (52), 26 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Buca'daki bir meslek lisesinde öğrenim gören, 17 yaşındaki kız öğrenciler B.A., İ.K., M.H., B.Ö. ve S.S., 2018 yılının Eylül ayında, Karabağlar ilçesinde bulunan bir bakımevinde staja başladı. İddiaya göre hastabakıcı Güngör Günbaş, kızlardan M.H.'yi yalnız kaldıkları her fırsatta zorla sarılıp, yanağından öpmeye çalıştı. İltifatlar ettiği B.Ö. ve B.A.'yı da bellerine sarılarak öpen hasta bakıcı, S.S.'yi ise sosyal medya hesaplarından ekledi. S.S. ve İ.K.'yi de diğerleri gibi sarılarak öpen Günbaş, liseli kızları, "Notunuzu ben vereceğim, geçen seneki kızları ağlattım" diyerek korkuttu.
Öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Güngör Günbaş, polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Tutuklanan hastabakıcı hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Güngör Günbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile taraf avukatları hazır bulundu. Son savunmasında kendisine iftira atıldığını öne süren tutuklu sanık, "Ben anlatılanları yapmadım. B.Ö. ve İ.K., bir hastayı dövmeye kalktılar. Buna engel oldum. M.H., neden benden beline ilaç sürmemi istedi? Bir öpücük atma eylemi sebebiyle ortalığı ayağa kaldıran kişiler neden bu kadar eylemde bulunmama izin vermişlerdir. Mağdurlardan B.A., üst katta görevlidir. Yanına doğru dürüst gitmedim. Staj dönemi bitiminde çocuklara not düzenlenip, okula bildirimde bulunulur. Bizim düzenlediğimiz ve gönderdiğimiz notlar, karneleri için büyük önem taşır. Bir önceki stajda öğrencilerin düşük not nedeniyle mağdur olduklarını öğrendik. Biz de bu yıl notları düzelttik. Bunları öğrenciler de biliyor. Zaten endişe duydukları için bana sormuşlardı, 'Notlarımız nasıl olacak?' diye. Bundan dolayı notları düşük vereceğimi düşünmüş olabilirler. Benim sosyal medya hesabım yoktur. Bir tane vardır, onu da mağdurlardan biri telefonuma indirmiştir. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise sanığın savunmasına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Duruşma savcısı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, Güngör Günbaş'ın, 'eğitici-öğretici-öğrenci ilişkisinden faydalanarak' suçu zincirleme şekilde işlediğini bildirerek, 26 yıl 1ay 14 gün hapis cezasına çarptırdı.

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