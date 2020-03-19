Stand-up gösterisinde Pınar Fidan isimli komedyenden Aleviler için ağza alınmayacak sözler: Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde sahne alan Pınar Fidan isimli kişinin Madımak Olayı'na gönderme yaparak Alevi vatandaşlara yönelik sarf ettiği ayrımcı ifadeler büyük tepki topladı.
Komedyen olduğunu öne süren Pınar Fidan bir oyunda Alevi vatandaşlar hakkında çok çirkin ifadeler kullandı. Fidan’ın sözleri sosyal medyada infial yarattı. Çok sayıda isim Fidan’a tepki gösterirken eleştirilerin hedefindeki isim “Yanlış anlaşıldım” açıklaması yaptı.
Fidan, Madımak Olayı'na da göndermede bulunarak “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadesini kullandı.
Fidan’ın tepki çeken sözleri şu şekilde:
“Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yadan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var.”
Fidan’ın Alevi vatandaşlara yönelik skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepki gösterenlerin arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da vardı. Başarır paylaşımında, "Bunun adı “mizah” olamaz! Bu utanmazlık! Bu rezillik! Bu ahlaksızlık! Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım! Bunun için Alevi olmak değil, yalnızca insan olmak yeterli! Pınar Fidan gibi böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
İşte o tepkilerden bazıları:
Bunun adı “mizah” olamaz!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 18, 2020
Bu utanmazlık!
Bu rezillik!
Bu ahlaksızlık!
Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım!
Bunun için Alevi olmak değil, yalnızca insan olmak yeterli!
Pınar Fidan gibi böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun! pic.twitter.com/sOew6xZCLw
Bu soytarıyı iyi tanıyın. Adı Pınar Fidan. Ağzından pislik dökülüyor, aşağılık esprilerini komik sanıyor. pic.twitter.com/9BqjSZR5Uo— tolga sag (@SagTolga) March 18, 2020
Aklı sıra ofansif mizah yapmış. Ama ofansif mizah bile bu kadar ofansif değil. İroni demiş, ironi hiç değil. Aleviyim demiş, belli değil. Çirkinlik ve iğrençlik akıyor mizahından.— Atilla Taş (@AtillaTasNet) March 18, 2020
İnsanların otele doldurulup yakılması, ibadethaneleri ile dalga geçmek, onlara yapılan saldırılar espiri konusu değildir gerçekten. Pınar Fidan denen bu zavallı Alevilerle dalga geçip, acılarına gülünce belki ünlü olabilir ama insan olamaz. https://t.co/kodi9I7R1M— Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) March 18, 2020
Biri bu arkadaşa söylediklerinin hiç komik olmadığını söylesin. Hatta Alevilerle ilgili kısmın suç teşkil ettiğini de söylesin. TCK 216’dan en üst ceza..— Tuba Torun (@avtubatorunn) March 18, 2020
Pınar Fidan’mış adı. pic.twitter.com/O4lz2tJLS9