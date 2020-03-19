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Stand-up gösterisinde Pınar Fidan isimli komedyenden Aleviler için ağza alınmayacak sözler: Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 05:16 | Son Güncelleme

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde Pınar Fidan isimli kişi Aleviler için skandal ifadeler kullandı. Fidan, Madımak Olayı’na göndermede bulunarak, "Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" dedi. Fidan’ın Alevi vatandaşlara yönelik skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepki gösterenlerin arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da vardı. Başarır paylaşımında, "Bu ahlaksızlık! Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım!" dedi.

Stand-up gösterisinde Pınar Fidan isimli komedyenden Aleviler için ağza alınmayacak sözler: Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde sahne alan Pınar Fidan isimli kişinin Madımak Olayı'na gönderme yaparak Alevi vatandaşlara yönelik sarf ettiği ayrımcı ifadeler büyük tepki topladı.

Komedyen olduğunu öne süren Pınar Fidan bir oyunda Alevi vatandaşlar hakkında çok çirkin ifadeler kullandı. Fidan’ın sözleri sosyal medyada infial yarattı. Çok sayıda isim Fidan’a tepki gösterirken eleştirilerin hedefindeki isim “Yanlış anlaşıldım” açıklaması yaptı.

"TOPLAYIP HEPSİNİ BİR OTELE TIKIP YAKABİLİRSİN"

Fidan, Madımak Olayı'na da göndermede bulunarak “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadesini kullandı.

Fidan’ın tepki çeken sözleri şu şekilde:

“Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yadan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var.”

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ BAŞARIR: HER KAHKAHADA BİR KERE DAHA UTANDIM

Fidan’ın Alevi vatandaşlara yönelik skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepki gösterenlerin arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da vardı. Başarır paylaşımında, "Bunun adı “mizah” olamaz! Bu utanmazlık! Bu rezillik! Bu ahlaksızlık! Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım! Bunun için Alevi olmak değil, yalnızca insan olmak yeterli! Pınar Fidan gibi böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

İşte o tepkilerden bazıları:


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