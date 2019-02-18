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Standardizasyon Süreçleri Geleceğe Taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:36 | Son Güncelleme

“Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi”nin açılış toplantısı 20 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapılacak.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı olduğu “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi Ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi”nin açılış toplantısı 20 Şubat 2019 Çarşamba günü 09.30 - 12.15 saatleri arasında Ankara’da düzenlenecek.

“Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi”nin açılış toplantısı 20 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapılacak.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı olduğu “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi Ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi”nin açılış toplantısı 20 Şubat 2019 Çarşamba günü 09.30 - 12.15 saatleri arasında Ankara’da düzenlenecek. Projenin resmi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Elçi Müsteşar Gabriel Munuera Vinals ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu’nun konuşmalarıyla başlayacak.
Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre; Ocak 2019’da uygulanmasına başlanan ve 30 ay sürecek olan toplam 2,2 milyon Avro değerindeki proje ile Türkiye’deki standardizasyon sisteminin iyileştirilmesi ve standardizasyon faaliyetleri konusunda kamuoyunun farkındalığının artırılması hedefleniyor.
Bu kapsamda projede öncelikle standardizasyon faaliyetlerinin dijital dönüşümü için 2020 yılına kadar bir çevrimiçi standardizasyon platformu geliştirilecek. Söz konusu çevrimiçi platform, bir dizi modül ve uygulama aracılığıyla kullanıcıları, standart uzmanlarını ve bu alanda çalışan organizasyonları daha etkin bir standardizasyon süreci için bir araya getirecek. Çevrimiçi platform kullanıcılara standartlara ilişkin kapsamlı hizmetler ve dijital ürünler sunarken aynı zamanda standart geliştirme süreçlerinin daha şeffaf hale gelmesini ve tüm paydaşların bu süreçlere aktif katılımını destekleyecek.
Türkiye’nin standartları belirleyen ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için standardizasyon çalışmalarına tüm paydaşların etkin katılımı büyük önem taşıyor. Bu hedef kapsamında proje uygulaması süresince ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla ülke geneline yaygınlaştırılmış eğitimler ve çalışma ziyaretlerinin yanı sıra bilgilendirme videoları ve materyalleri üretilmesi öngörülüyor.
Toplantı, proje hedeflerinin, beklenen sonuçlarının ve faaliyetlerinin detaylı şekilde tanıtılacağı bir sunumla tamamlanacak.

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