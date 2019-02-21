Standardizasyon teknik altyapısı yenileniyor

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansman sağladığı Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’nin açılışı Ankara’da düzenlenen toplantıyla yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Türk Standardları Enstitüsü’nün iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’nin açılış toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Müsteşarı Gabriel Munuera Vinals’in katılımıyla yapıldı.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Türkiye’deki standardizasyon sisteminin iyileştirilmesi ve standardizasyon faaliyetleri konusunda kamuoyunun farkındalığının artırılmasını hedefleyen proje 30 ay sürecek ve toplam 2.2 milyon avro bütçeye sahip olacak.

Uluslararası katılım sanayiye ve standartlara güç verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede toplantıda yaptığı konuşmada, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlı yaşandığı bir süreçten geçildiğine işaret etti. Standartların küresel ticarette büyük önem taşıdığını ve ticaretin ortak dili olduğunu belirten Büyükdede, küresel rekabette standardizasyon faaliyetlerine katılımın önemli olduğunu söyledi.

Büyükdede, standardizasyon faaliyetlerini aktif takip etmeyen ülkelerin, piyasa şartlarındaki rekabette yerini büyük oranda kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Gelişmiş ülkelerin ticarette bir adım önde olmasının nedeninin standartlara uyan değil bunları belirleyen konumda yer almaları olduğunu vurgulayan Büyükdede, "2023 hedefleri doğrultusunda dünyadaki ilk 10 ekonominin içinde yer almayı planlayan Türkiye’nin standartlara uyan değil bu standartların hazırlanması aşamasında söz sahibi ülkelerden biri olması hızla önem kazanmaktadır" diye konuştu.

Dijital dönüşümün kendisini hissettirdiği bir ortamda standardizasyon faaliyetlerine katılımı ve takip etmeyi kolaylaştıracak altyapı oluşturmanın ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Büyükdede, söz konusu altyapıyla paydaşların birbirleriyle müzakeresinin ve verilere rahat ulaşılabilmesinin sağlanacağını, bakanlık olarak projenin hem destekçisi hem de takipçisi olacaklarını belirtti.

Büyükdede, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ülke görüşümüzün Uluslararası Teknik Komite masalarında müzakere edilmek üzere toplantılara katılım sağlanması elzem. Bu amaçla aynı Ar-Ge faaliyetlerine verilen destek gibi Ar-Ge sonucu ticarileşmenin yolu olan standardizasyona da destek verilmesi değerlendirilecek. Uluslararası toplantılara ülkemiz adına katılan sanayicimizin, KOBİ’lerin ulaşım ve konaklama giderlerine dair bir teşviki değerlendirmeye alacağız. Bakanlık olarak üretimi, Ticaret Bakanlığı ile ihracatı ve ekonomiyi ön planda tutan çalışmaları ülkemizin diğer organlarıyla yürütmekteyiz."