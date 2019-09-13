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Standart dışı ışık donanımına sahip araçlara denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:58 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde araçlarda "Standart Işık Donanımı ve Mevzuata Uygun Işık Kullanımına" yönelik denetim gerçekleştirildiği bildirildi - Uygulamalarda 198 bin 216 araç denetlendi, 4 bin 304 sürücünün ışık donanımını uygunsuz kullandığı tespit edildi, 371 araç trafikten men edildi ve 19 bin 955 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı

Ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla araçlarda "Standart Işık Donanımı ve Mevzuata Uygun Işık Kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, seyir halinde araçlarda, standartlara aykırı ışık donanımları bulundurulduğu, trafik güvenliği ile can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde geceleri sis, uzun hüzmeli ışık donanımlarının mevzuata aykırı ve ayarsız kullanıldığı, standartlara aykırı olarak farklı renk, aşırı parlak çok sayıda led, projektör gibi uygulamalarda artış olduğu tespit edildi.

Belirtilen olumsuzlukların önüne geçilmesi, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla 09-12 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde araçlarda "Standart Işık Donanımı ve Mevzuata Uygun Işık Kullanımına" yönelik özel denetim yapıldı.

Uygulamalarda 198 bin 216 araç denetlendi, 4 bin 304 sürücünün ışık donanımını uygunsuz kullandığı tespit edildi, 371 araç trafikten men edildi, 93 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 19 bin 955 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Açıklamada, mevzuata aykırı şekilde veya ayarları bozuk kullanılan ışık donanımlarının, seyir esnasında karşı istikametten gelen ya da önünde seyreden araç sürücülerinin gözlerinde geçici görme bozukluklarına ve trafik kazalarının oluşumuna sebebiyet verdiği hatırlatıldı.

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