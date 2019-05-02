HABER

Standart Profil işçilerinden yol kapatma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 22:02 | Son Güncelleme

 MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Standart Profil fabrikasında örgütlenme çalışmasını tamamladığını duyuran Petrol-İş Sendikası'na bağlı fabrika işçileri yol kapatma eylemi yaptı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Standart Profil fabrikasında örgütlenme çalışmasını tamamladığını duyuran Petrol-İş Sendikası'na bağlı fabrika işçileri yol kapatma eylemi yaptı. Sendika yetkilileri fabrika önünde yaptığı açıklamayla firma yetkililerine seslenerek toplu iş sözleşmesi yapılması gerektiğini savundu.

Petrol-İş Sendikası örgütlenme çalışması yürüttüğü Standard Profil fabrikasında 2 bin 45 çalışan arasından bin 615'in Petrol-İş Sendikalı olduğu gerekçesiyle, sözleşme yapma konusunda yetki aşamasına geldiğini duyurdu. Saat 15.00'te fabrika önünde toplanan fabrika işçileri, ellerinde sendika ve Türk bayrakları ile yolu kapattı. Yaklaşık 400 işçinin katıldığı eyleme Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Işık, genel merkez yöneticileri, örgütlenme sorumlusu Emrah Yunus Saruhan da işçilerin arasında yer aldı. Düdük çalıp, alkış yaparak ve “İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları atan işçiler, fabrika önünde yaklaşık 2 saatlik eylem yaptı.

Standart Profilin sözleşme yapmaya yanaşmadığını ifade eden Petrol- İş Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Işık fabrika önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Elbette bir yıllık bir süreçte alt yapısını hazırlayarak bu günlere geldik. Bugün geldiğimiz noktada durumumuz şudur. Üyelik noktasında çoğunluğa ulaştığımız anlaşıldığında biz bakanlığa yetki alma noktasında başvurumuzu yaptık. Büyük bir özveriyle hem bakanlık noktasında hem de diğer çalışma kollarında konunun takipçisiyiz. Geldiğimiz noktada 12 Nisan tarihi itibariyle işverenlerimiz bu tespite itiraz etti. Burada çalışanların 2 bin 45 olmasına rağmen bizim üye sayımız bin 615'tir. İşveren olarak bakanlığın bile kabul etmiş olduğu bu çoğunluğu sizlerde kabul etmek zorundasınız. Biz hukuk mücadelemizin sonuna geldik. Artık masaya oturma zamanı gelmiştir. Gelin sözleşmemizi bir an önce yapalım."

Basın açıklamasının ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

PARTNERKıskançlık krizi çıktı!Kıskançlık krizi çıktı!
Ali'nin muavin olma hayali gerçek olduAli'nin muavin olma hayali gerçek oldu
Lise öğrencisi, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatını kaybettiLise öğrencisi, arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.