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Stanley'in satış rekorları kıran Quencher serisi pipetli termosu günün fırsat ürünü oldu
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Stanley'in satış rekorları kıran Quencher serisi pipetli termosu günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
12.12.2024 16:43
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Termos deyince akla gelen ilk markalar arasında yer alan Stanley'de bugüne özel kaçırılmayacak bir indirim başladı. Biz de sizin için markanın son zamanlarda en çok satan modeli olmayı başaran Quencher serisi pipetli termosunun özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını bu içeriğimizde bir araya getirdik. 400 TL indirimiyle günün fırsat ürünü olan termosa bir şans verme zamanı!

Stanley'in kısa bir süre önce hayatımıza giren Quencher serisinden pipetli termos bardağı adeta satış rekorları kırıyor. Sadece Amazon'da geçen ay 1000'den fazla satılan bu termos, kullanıcılarından tam not alıyor. Peki bunu nasıl başarıyor? Bu başarının arkasında Stanley'in güçlü marka algısının yanı sıra ürünlerin gerçekten dayanıklı olması ve kullanıcıların bir termosta aradıkları tüm özelliklerin yer alması başat rol oynuyor. En önemlisi de Stanley'in termoslarında üretim hatalarına karşı ömür boyu garanti sunması! Siz de kullanan herkesin favorisi olmayı başaran Stanley termoslar içinde hoş tasarımıyla bir adım öne çıkan Quencher serisine hazır indirim de varken bir şans vermek isterseniz işte detaylar...

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Benzersiz ısı yalıtımı, üstün performans: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Adsız tasarım - 2024-12-12T161316.372

İçeceklerinizi ilk anki ısısında muhafaza edebilmek için tasarlanan Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, %90 geri dönüştürülmüş ve 18/8 paslanmaz çelik malzemeden üretiliyor. BPA içermeyen ürün, uzun kullanımlarda sağlık açısından herhangi bir risk yaratmıyor. Bardağın iç kısmında görülen geri dönüştürülmüş paslanmaz çelik amblemi, termosunuzun sürdürülebilir malzemelerden yapıldığını gösteriyor. Çift duvarlı vakumlu yalıtıma sahip olan termos, mat boya kaplamasıyla öne çıkıyor. Quencher’ın kapağı, kullanım kolaylığı sağlayan üç farklı özelliğe sahip. Üç aşamalı çevrilebilir kapak tasarımı sayesinde hem pipetli hem de pipetsiz kullanılabiliyor. Taşıma sırasında etrafa sıvı sıçramasını önlemek için pipeti çıkararak kilitli konuma getirilebiliyor. Rahat tutuş sağlayan kulp sayesinde taşıma kolaylığı sunarken araba bardaklığıyla da uyumlu. Termos, bulaşık makinesine girebiliyor ancak elde yıkama tavsiye ediliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kızım şişesini sevdi ve teslimat çok hızlıydı. Teşekkür ederim."

  • "Bunu seviyorum! Temizlemesi çok kolay, içmesi rahat. Tek sorun, sızması! Bu yüzden her zaman tamamen dik olması gerekir. Bunun dışında kesinlikle tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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