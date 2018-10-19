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"STAR Rafinerisi, başarılı bir enerji iş birliği örneğidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Samir Veliyev: - "Bu proje, Azerbaycan ve Türkiye arasında başarılı bir enerji iş birliği örneğidir. STAR Rafinerisi, ekonomik sürdürülebilirlik sağlayan ve diğer ülkelerle iş birliğini genişleten bir projedir"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Enerji Bakanı Yardımcısı Samir Veliyev, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından İzmir'in Aliağa ilçesinde inşa edilen ve bugün açılışı gerçekleştirilecek STAR Rafinerisi'nin Azerbaycan ve Türkiye arasında başarılı bir enerji iş birliği örneği olduğunu belirterek, "STAR Rafinerisi, ekonomik sürdürülebilirlik sağlayan ve diğer ülkelerle iş birliğini genişleten bir projedir." dedi.

Veliyev, Bakü'de düzenlenen Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) 3. Avraysa Enerji Konferansı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip Star Rafinerisi'nin her iki ülkenin ekonomisine kazanç sağlayacağını kaydetti.

Veliyev, "Bu proje, Azerbaycan ve Türkiye arasında başarılı bir enerji iş birliği örneğidir. STAR Rafinerisi, ekonomik sürdürülebilirlik sağlayan ve diğer ülkelerle iş birliğini genişleten bir projedir." dedi.

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- "STAR Rafinerisi, gücümüze güç katacak"

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu da STAR Rafinerisi'nin Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin en önemli meyvelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye; Bulgaristan, Yunanistan ve İtalya'dan dizel yakıt ithal ediyordu. Kaynak doğudan Avrupa'ya gidiyordu, oradan da bize dizel yakıt geliyordu. Bu kabul edilebilecek bir durum değildi. Bu rafineri, dizel ağırlık olacak. Dolayısıyla çok ciddi azalma söz konusu olacak. Çok daha katma değeri yüksek ürünler halinde dünya piyasalarına sunulacak. Bu, Türkiye-Azerbaycan birlikteliğinin verdiği bir güç. STAR Rafinerisi, gücümüze güç katacak." şeklinde konuştu.

IAEE'nin Azerbaycan Petrol Yüksek Okulu'nda düzenlediği 3. Avraysa Enerji Konferansı'na 10 ülkeden yaklaşık 100 akademisyen ve enerji uzmanı katılıyor.

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Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu STAR Rafinerisi

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