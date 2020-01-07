MAGAZİN
  4. Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) oyuncuları, Star Trek Sonsuzluk fragmanı ve oyuncuları

Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) oyuncuları, Star Trek Sonsuzluk fragmanı ve oyuncuları

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 08:50 | Son Güncelleme

Bir televizyon klasiği olan Star Trek’in yeni jenerasyon filmi Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond), televizyon ekranlarında. Star Trek Sonsuzluk ile Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşıyor. İşte Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) filminin fragmanı, oyuncuları ve konusu…

Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) oyuncuları, Star Trek Sonsuzluk fragmanı ve oyuncuları

Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İzleyiciler Star Trek Sonsuzluk filminin konusunu, oyuncularını ve fragmanını merak ediyor. Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) filmiyle ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde.

Yeniden başlayan Star Trek serisinin üçüncü filmi olan Star Trek 3 (Star Trek Beyond) filminin yönetmenliğini bu sefer J.J. Abrams’tan devralan isim Hızlı ve Öfkeli serisinden hatırladığımız Justin Lin.

STAR TREK SONSUZLUK KONUSU NE?

Star Trek Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.

STAR TREK SONSUZLUK OYUNCULARI

Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) filminin oyuncu kadrosunda Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin boy gösteriyor.

STAR TREK SONSUZLUK FRAGMANI


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı oyuncuları, konusu ve Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı fragmanı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı oyuncuları, konusu ve Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı fragmanı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)
Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Star Trek Sonsuzluk konusu Star Trek Sonsuzluk oyuncuları Star Trek Sonsuzluk fragmanı Star Trek Sonsuzluk Star Trek Beyond

En Çok Okunan Haberler

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sahneden aşkını ilan etti: O tahta parçasını seninle paylaşırdım

Sahneden aşkını ilan etti: O tahta parçasını seninle paylaşırdım

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Morgan J. Freeman, Trump’a ateş püskürdü

Ünlü oyuncudan Trump’a: 'Terörist, ırkçı, yalancı'

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) konusu, Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) fragmanı

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) konusu, Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) fragmanı

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı oyuncuları, konusu ve Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı fragmanı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı oyuncuları, konusu ve Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı fragmanı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

Rafadan Tayfa Göbeklitepe rekora koşuyor… İşte en çok izlenen filmler

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Maskeli Beşler Irak konusu, Maskeli Beşler Irak oyuncuları ve Maskeli Beşler Irak nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak fragmanı

Maskeli Beşler Irak konusu, Maskeli Beşler Irak oyuncuları ve Maskeli Beşler Irak nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak fragmanı

Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.