Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) oyuncuları, Star Trek Sonsuzluk fragmanı ve oyuncuları

Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İzleyiciler Star Trek Sonsuzluk filminin konusunu, oyuncularını ve fragmanını merak ediyor. Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) filmiyle ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde.

Yeniden başlayan Star Trek serisinin üçüncü filmi olan Star Trek 3 (Star Trek Beyond) filminin yönetmenliğini bu sefer J.J. Abrams’tan devralan isim Hızlı ve Öfkeli serisinden hatırladığımız Justin Lin.

STAR TREK SONSUZLUK KONUSU NE?

Star Trek Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.

STAR TREK SONSUZLUK OYUNCULARI

Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond) filminin oyuncu kadrosunda Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin boy gösteriyor.

STAR TREK SONSUZLUK FRAGMANI