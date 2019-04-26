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Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'dan ilk ekip pozu! Benim Tatlı Yalanım oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2019 21:10 | Son Güncelleme

O3 Medya imzalı Star’ın yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın cast çalışmaları tamamlandı.

Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'dan ilk ekip pozu! Benim Tatlı Yalanım oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı dizinin ilk ekip karesi de basınla paylaşıldı.

Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Cem Zeynel Kılıç, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı “Benim Tatlı Yalanım” sevilen isimleri ve duygu yüklü hikayesi ile kalbinizi feth edecek.

Hikayemiz; Karısı tarafından terk edilen Nejat’ın (Furkan Palalı), annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. İyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna’nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat’ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra’nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı ve zor bir oyunun içinde bulurlar.

Beğenilen oyuncu kadrosu, sıcacık anlatımı ve eğlenceli hikayesi ile “Benim Tatlı Yalanım” yakında Star’da başlıyor!

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