MAGAZİN

Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'den ilk set fotoğrafları

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse gibi isimlerin rol aldığı Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'in ilk set fotoğrafları yayınlandı. Zülüf ve Kenan’ın masalsı aşkını konu edinen Güvercin, yakında Star'da başlayacak.

Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'den ilk set fotoğrafları

Geçen hafta sete çıkan Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'in setinden ilk kareler gelmeye başladı.
Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam, Osman Albayrak, Gülen Kahraman Yıldır, Eslem Akar, Genco Özak, Işıl Dayıoğlu, Bülent Bilgiç, Berke Üsdiken, İdil Memi, Sabri Memi, Sabri Memi, Dilan Telkök, Gözde Fidan, Tolga Pancaroğlu, Enver Akbaş’un yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor.

,Et-e-fc6jUSnna4EIKUswA

Zeugma'nın gizemli "Çingene Kızı" hikayesi; Güvercin dizisinde Zülüf (Almila Ada) ve Kenan (Mehmet Ali Nuroğlu) aşkında yeniden vücut bulacak.

,mZBXtC3mv0eOn7FMZ2NntA

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Halil Özer kaleme alıyor.

,X850_iErHUmrjcDtyAzXFw

Güvercin'in konusu şöyle:

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan’ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf’ü görür kuyudan çıkarken. Kenan’ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
TLC'den yeni dizi: Hayat ÇizgisiTLC'den yeni dizi: Hayat Çizgisi
MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptıMasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güvercin güvercin dizisi mehmet ali nuroğlu

En Çok Okunan Haberler

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de Esma'nın son hali şoke etti!

İstanbullu Gelin'de Esma'nın son hali şoke etti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TLC'den yeni dizi: Hayat Çizgisi

TLC'den yeni dizi: Hayat Çizgisi

MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı

MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı

Şaşırtan pişti! Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu...

Şaşırtan pişti! Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu...

Mucize Doktor dizisinin Cannes çıkarması! Taner Ölmez paylaştı

Mucize Doktor oyuncularının Cannes çıkarması!

Bir Aile Hikayesi bitiyor mu? Fox TV'den flaş karar! Bir Aile Hikayesi 18. ve final bölüm fragmanı yayınlandı

Sevilen dizi için Fox TV'den flaş karar!

Seksenler dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu Erdem Baş, Seksenler'e katıldı

Seksenler dizisine sürpriz transfer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.