Star TV'nin yeni dizisinden ani final kararı! Hayranları şokta

İyi Günde Kötü Günde dizisi finale gidiyor. Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ı buluşturan İyi Günde Kötü Günde dizisi final yapan projeler arasında yer aldı. 03 Medya imzalı dizi 6. bölümde ekrana veda edecek.

Melek Balekoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aksel Bonfil’in kaleme aldığı dizi için sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

İyi Günde Kötü Günde dizinin oyuncu kadrosunda; Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan yer alıyor.

