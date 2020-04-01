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Star Wars'ın yıldızı Andrew Jack, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 01:42 | Son Güncelleme

Star Wars serisinde Major Caluan Ematt karakterini canlandıran dünyaca ünlü aktör Andrew Jack, 76 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.

Star Wars'ın yıldızı Andrew Jack, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Temsilcisi Jill McCullough'ın TMZ’ye yaptığı açıklamaya göre ünlü oyuncu salı sabahı Londra dışındaki bir hastanede hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Andrew Jack'in durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Andrew Jack’in eşi Avustralya’da karantinada olduğundan eşinin son anlarında yanında yer alamadı.

Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson’a koçluk yapıyordu.

ANDREW JACK KİMDİR

Andrew Jack'in önemli rolleri arasında Stars Wars filmi serisi de yer alıyor. Jack, Star Wars serisinde Major Caluan Ematt karakterini canlandırmıştı. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı.

Mesleği oyunculuk ve aksan koçluğu olan Andrew Jack, 24 Ocak 1944 Londra doğumluydu.

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Anahtar Kelimeler:
Andrew Jack, Star Wars, koronavirüs,

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