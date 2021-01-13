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Star Wars savaşçısını andıran 500 yıllık bir kadın heykeli buldu

13.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Star Wars savaşçısını andıran 500 yıllık bir kadın heykeli buldu

Arkeologlar, Meksika'da bir narenciye bahçesinde çalışan çiftçilerin, bir tanrıçayı veya hükümdarı temsil ettiği düşünülen "Star Wars başlıklı" bir kadın heykeli bulduğunu açıkladı.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nün aktardığına göre kireç taşından yapılmış iki metrelik heykel, özenle giyinmiş ve nadide mücevherler takmış genç bir kadını temsil ediyor.

Bu mücevherler arasında “oyohualli” diye bilinen dairesel bir kolye ucu ve püskül benzeri küpeler yer alıyor. Heykelde taşvir edilen kadının Star Wars savaşçılarından Ahsoka Tano'nunkine benzer bir başlık takması da dikkat çekiyor. Uzmanlar tüm bu özelliklerin bir statü göstergesi olduğunu belirtiyor.

Livescience'ın aktardığına göre çiftçiler, yaklaşık 500 yıllık heykeli 1 Ocak'ta Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Hidalgo Amajac kasabasında, bir narenciye bahçesinde buldu.

Heykelin 1450 ila 1521'den kaldığı ve Meksika'da Kolomb öncesi dönemde hüküm süren Huastec Uygarlığı'nın kültürünü anımsatan özelliklere sahip olduğu ifade edildi.

Huastec uygarlığı, İspanyolların kıtayı sömürgeleştirmesinden önce Meksika Körfezi kıyısında, Veracruz eyaletinin kuzeyindeki bir bölgede gelişmiş ve 15. yüzyılda Aztek İmparatorluğu tarafından fethedilmişti.

Öte yandan, eserin bulunduğu bahçe, arkeolojik kazı alanı olmadığı için taş heykelin henüz bilinmeyen bir yerden taşınmış olabileceği düşünülüyor.

AP'nin haberine göre ağzı ve gözleri açık şekilde tasvir edilen heykelin kime ait olduğu da gizemini koruyor.

Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto Guerrero, heykelin muhtemelen önemli bir kadın hükümdarı tasvir ettiğini söyledi:

(Eser) kadın yöneticilerin Huastec Uygarlığı'nın sosyal ve siyasi yapısına aktif olarak katıldığını doğruladı.

Enstitünün arkeologlarından María Eugenia Maldonado Vite de "Duruşuna ve kıyafetlerine bakılırsa, bir tanrıçadan çok hükümdarı andırıyor" dedi.

Ancak Maldonado'ya göre heykel, bereket kültünden bir tanrıça ve statü sahibi üst sınıf bir kadının birleşimi de olabilir.

Florida Üniversitesi'nde antropoloji profesörü Susan Gillespie ise “Sömürge dönemi Aztek belgeleri, kadın 'yöneticilerden' ya da en azından, tacını haleflerine defredebilen statü sahiplerinden bahseder. Bu açıdan heykel sürpriz olmadı” ifadelerini kullandı.

Kadınlar, İspanyol fethinden önceki dönemde çok değerliydi, statülerini fetihden sonra büyük ölçüde kaybettiler.

Arkeologlar 1994'te, Palenque'da yer alan Maya kalıntıları arasında, mezarı kaplayan kırmızı boya nedeniyle Kırmızı Kraliçe diye adlandırılan bir kadının daha mezarını keşfetmişti.

Ancak mezarı M.S. 600 ila 700 yıllarına tarihlenen kadının, Palenque hükümdarı olup olmadığı netleştirilememişti.


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