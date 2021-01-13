Star Wars savaşçısını andıran 500 yıllık bir kadın heykeli buldu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nün aktardığına göre kireç taşından yapılmış iki metrelik heykel, özenle giyinmiş ve nadide mücevherler takmış genç bir kadını temsil ediyor.

Bu mücevherler arasında “oyohualli” diye bilinen dairesel bir kolye ucu ve püskül benzeri küpeler yer alıyor. Heykelde taşvir edilen kadının Star Wars savaşçılarından Ahsoka Tano'nunkine benzer bir başlık takması da dikkat çekiyor. Uzmanlar tüm bu özelliklerin bir statü göstergesi olduğunu belirtiyor.

Livescience'ın aktardığına göre çiftçiler, yaklaşık 500 yıllık heykeli 1 Ocak'ta Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Hidalgo Amajac kasabasında, bir narenciye bahçesinde buldu.

Heykelin 1450 ila 1521'den kaldığı ve Meksika'da Kolomb öncesi dönemde hüküm süren Huastec Uygarlığı'nın kültürünü anımsatan özelliklere sahip olduğu ifade edildi.

Huastec uygarlığı, İspanyolların kıtayı sömürgeleştirmesinden önce Meksika Körfezi kıyısında, Veracruz eyaletinin kuzeyindeki bir bölgede gelişmiş ve 15. yüzyılda Aztek İmparatorluğu tarafından fethedilmişti.