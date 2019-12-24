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Star Wars Skywalker'ın Yükselişi: Disney, Singapur'da filmdeki iki kadının öpüşme sahnesini kesti

24.12.2019 12:59 | Son Güncelleme

Singapur medya düzenleme kurumu IMDA'nın sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Disney'in yaş sınırını düşük tutmak için sahneyi kesmeyi kabul ettiğini söyledi. Film ülkede 13 yaşından büyük kişiler tarafından izlenebiliyor. Uzmanlara göre sahne kesilmeseydi, filmin yaş sınırı daha yüksek olacaktı.

Disney, Singapur'da Star Wars serisinin hafta sonunda gösterime giren son filmi Skywalker'ın Yükselişi'nde (The Rise of Skywalker) iki kadının öpüşme sahnesini kesti.

Filmin son dakikalarında kalabalık arasındaki iki direnişçinin öpüştüğü sahne iki saniye sürüyor.

Serinin tarihinde ilk kez böyle bir sahne yer alıyor.

Singapur medya düzenleme kurumu IMDA'nın sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Disney'in yaş sınırını düşük tutmak için sahneyi kesmeyi kabul ettiğini söyledi.

Film ülkede 13 yaşından büyük kişiler tarafından izlenebiliyor.

Uzmanlara göre sahne kesilmeseydi, filmin yaş sınırı daha yüksek olacaktı.

IMDA, iki yıl önce eşcinsel bir gencin hikayesini anlatan "Love Simon" adlı filme 21 yaş sınırı getirmişti.

Birçok ülkede filmin yaş sınırı 13'tü.

Film Türkiye'de de 10+ (10 yaş ve üzerindeki kişiler için uygundur) ve 13A (13 yaş altındakiler aileleri eşliğinde izleyebilir) yaş sınırlamasıyla vizyona girmişti.

Çin'de gösterildi, BAE'de kesildi

Lucasfilm'in sahibi olan Disney'nin başka ülke ülkelerde de bu sahneyi kesip kesmediği bilinmiyor.

Sahnenin Çin'de gösterildiği ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nde kesildiği belirtiliyor.

Singapur'da eşcinsellik evlilikleri tanınmıyor.

Ülkede eşcinsel ilişki yasak olmasına rağmen yasa uygulanmıyor.

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